Selección de Chile: Arturo Vidal hizo esta increíble declaración de enemistad con Claudio Bravo | VIDEO 

Arturo Vidal , volante de la selección de Chile y de Barcelona, aclaró la accidentada relación que sostiene con el arqueor de 'La Roja', Claudio Bravo , tras el fracaso de la campaña que los dejó afuera del Mundial de Rusia 2018.



La selección de Chile sufrió un estallido en la interna tras la derrota de visita con Brasil, en su última posibilidad de clasificar. La mujer de arquero Claudio Bravo aseguró desde su cuenta en Instagram que algunos de los seleccionados no entrenaban y les gustaba vivir la noche.



Tras una larga ausencia de Claudio Bravo el golero ha vuelto ala selección, pero la relación esta rota con Arturo Vidal y el volante hizo esta confesión. "Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos", dijo para el diario El Mercurio.





Los problemas siguen en la selección de Chile

Arturo Vidal confesó que han pasado más de dos años desde la última vez que charló con Claudio Bravo. "Le dije lo que pensaba. No sé si lo entendió, porque de ahí nunca más hablamos", contó en lo que parece un problema sin solución para Reinaldo Rueda, DT de la selección chilena.



Asimismo, el Rey Arturo, reveló que no la psa del todo bien con este inicio de temperada con Barcelona donde ha perdido protagonismo. "No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular", finalizó.