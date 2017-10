La selección de Chile es la más odiada de América, según la BBC [VIDEO]

No caben dudas que las Eliminatorias Rusia 2018 serán recordadas por mucho tiempo. Sobre todo las dos últimas fechas, durante las cuales varias selecciones se jugaron la vida e hicieron proezas que dejaron la clasificación como un asunto reservado.



En ese contexto, los equipos de varios países se midieron en duelos de infarto en la última fase que, como si fuera poco, se realizó en simultáneo.



En su partido final, Chile tuvo que vérselas con Brasil, el cual ya tenía la clasificación en el bolsillo hace ya muchas lunas. Los mapochos, luego de haber soportado un intenso acoso por parte de los garotos, fueron arrollados por un 3-0 que dejó a ‘todos’ contentos. Y con ello no solo nos referimos a los 'cariocas'.



Internet es la nación mundial y en ella se puede ver, sin mayor filtro, los pareceres y opiniones sobre distintos temas. El resultado obtenido por Chile ante Brasil los sacó del Mundial Rusia 2018 y las redes hicieron eco de ello.



En un inicio, los usuarios rebotaron la noticia dada por los medios. Luego, ellos se dedicaron a burlase de Chile y el final de la apodada 'Generación dorada' del balompié sureño.



Memes, burlas, chistes, videos... Fueron decenas las cosas que los 'trolls' esgrimieron en contra de Chile. Por eso y muchas cosas más que se vieron en los días siguientes, la BBC ha dado una opinión que podría no caerle bien a los ciudadanos de dicho país.



Según el medio británico, citado por El Clarín, Chile tiene el equipo más odiado de América. Esto es, sin duda, muy denso de digerir para algunos, mientras que otros lo podrían ver como algo irrefutable.

MOTIVOS

Las cosas en la BBC no quedaron en el señalamiento de Chile como la más antipática de la región, sino que fue al meollo del asunto para explicar el motivo. Ellos sostienen que los éxitos de la 'Roja' fueron caldo de cultivo para que se ganen los rencores de no pocos en esta parte del mundo. Ello también radica en la forma en cómo consiguieron sus victorias.



Además, ellos dan cuenta de la aparente soberbia y mal comportamiento de la mayoría del plantel de Chile. En el caso del primero se menciona de la pinta que hicieron en nuestro Estadio Nacional sobre su 'paso' por el lugar, mientras que en el segundo se toca la agresión de Gonzalo Jara a Edinson Cavani.

Como si fuera poco, todo se completa con la hinchada. En el caso de los aficionados, ellos fueron los más multados por la FIFA. El periodista Juan Cristóbal Guarello habló de cómo el comportamiento de los fans cuando Chile fue a Sudáfrica.



"No respetamos las diferentes culturas. No respetamos a las personas en sus propios países. En Sudáfrica se me cayó la cara de vergüenza de cómo los chilenos trataban a los locales. El racismo, el clasismo. Y eso también se trasladó a los jugadores", señaló.