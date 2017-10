Selección chilena: Claudio Borghi abandonó cabina tras 'pelea' con periodista de Fox Sports [VIDEO]

Chile quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 y la prensa chilena criticó el desempeño de su selección. Manuel de Tezanos, conductor del programa "Debate Final" de Fox Sports, tuvo duro cruce de palabras con el ex técnico de La Roja, Claudio Borghi.



Manuel de Tezanos comparó la campaña de Claudio Borghi con la de Antonio Pizzi y todo se salió de control en pleno enlace en vivo de Fox Sports Chile.



"Tu discurso fue completamente populista. Tienes información, pero no tienes el conocimiento", le dijo Claudio Borghi a Manuel de Tezanos, quien continuó insistiendo.



"No es importante una pelea entre vos y yo en un momento donde Chile queda fuera del Mundial. Yo no estoy para esto", añadió el ex DT de la selección chilena para luego retirarse de cabina muy molesto.



Video: Fox Sports

"Yo no me lo estoy tomando a lo personal. Este programa ha tenido siempre el mismo tono. Yo no tengo ninguno razón para intimidarme en las cosas que digo". señaló el conductor de Fox Sports tras el abandono de Claudio Borghi.