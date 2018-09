Selección de Colombia: Dunga se acerca como reemplazo de José Pékerman  |VIDEO |FOTOS  

La selección de Colombia aún anda en la búsqueda de un nuevo entrenador que reemplace a José Pékerman de cara a las eliminatorias a Qatar 2022. Hoy se sumó el nombre de Dunga como una opciones para asumir el buzo tricolor.



Dunga tiene la experiencia de haber trabajado con el Scratch y sus representantes han llegado a establecer una comunicación permanente con los directivos de la selección de Colombia quienes tiene en sus manos la carpeta del brasileño con el plan de trabajo diseñado para al Copa América 2019 y las Eliminatorias Qatar 2022.



"Presentamos a Dunga como un posible candidato, pero no hemos avanzado más allá. Un viaje a Colombia dependerá de cómo vaya transcurriendo el interés o si es que hay algún avance de la Federación. Hasta este momento no hay más, pero su nombre ha sido bien recibido", señaló Francisco Ferreira, uno de los empresarios del ex entrenador que espera reemplazar a José Pékerman.



Hoy la selección de Colombia está bajo la dirección interina de Arturo Reyes, responsable también de la Sub-20. Dunga no dirige desde el 2016, tras la eliminación de la Copa América Centenario en fase de grupos.