El empate 0-0 entre Colombia y Ecuador por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022 dejó muchas polémicas para analizar, casi todas teniendo como protagonista al árbitro peruano Diego Haro. La actuación del referí provocó serias críticas entre los jugadores cafeteros.

Gustavo Cuéllar fue uno de los jugadores colombianos en criticar a Diego Haro. ”No es mi intención y sí la de él dejar el pie. Tenía la posición del pie, busca el contacto y no era penalti. El juez se apresuró, pero fue un arbitraje muy malo”, manifestó el mediocampista haciendo referencia al penal que el peruano le cobró en contra pero que después el VAR rectificó.

Colombia vs. Ecuador: Diego Haro cobró polémico penal y lo anuló con ayuda del VAR. (Video: Movistar Deportes)

“La mano de Yerry, no he visto la jugada. Con qué criterios siguen tomando este tipo de decisiones, es mano o no. No nos vamos contentos con el arbitraje, nos afectó”, agregó, esta vez sobre el gol anulado en el minuto 99 del partido.

Diego Haro anuló el gol de Yerry Mina sobre el final del Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

“Al juez le faltó algo de personalidad para dejar jugar, para controlar y avanzar en el partido. Hay que revisar bien lo que ha pasado y preparar lo que falta”, añadió a su turno Wilmar Barrios.

La molestia de los colombianos se hizo evidente desde antes de las declaraciones de ambos jugadores. Una vez finalizado el partido, muchos jugadores se le acercaron al juez a increparle el gol anulado. Incluso, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, acompañó a Haro hasta los vestuarios reclamándole su supuesto mal accionar.

Diego Haro y sus audios del VAR: así se tomaron las decisiones en el Colombia vs. Ecuador

La aplicación del VAR en las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica todavía es vista con recelo por los jugadores e hinchas. Esta vez, el partido Colombia vs. Ecuador estuvo lleno polémicas y el árbitro peruano Diego Haro, el principal en el campo, fue muy criticado, incluso luego de conocerse los audios con la intervención tecnológica. Mira aquí los reveladores videos.

Audios del VAR con Diego Haro en el Colombia vs. Ecuador

