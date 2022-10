La selección de Australia condenó los atentados contra los derechos humanos que, según indica, vienen sucediendo en Qatar, país que albergará el Mundial. Así lo explicaron los futbolistas de los ‘Socceroos’ en un video publicado en las redes sociales.

Los futbolistas solicitaron de manera expresa una implementación de reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos locales, así como migrantes. Además, exigen la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo al menos durante la realización del torneo FIFA.

Fueron 16 jugadores del plantel oceánico quienes aparecieron en este clip que ya dio la vuelta al mundo. Entre ellos se encuentra el capitán Mathew Ryan y Andrew Redmayne, recordado por la tanda de penales del repechaje ante Perú.

“Estos dos últimos años nos hemos dedicado a comprender y conocer mejor la situación en Catar”, señalaron los australianos para luego explicar que “nosotros no somos expertos pero escuchamos a organizaciones como Amnesty (International), la FIFA y más importante, a los trabajadores extranjeros en Catar”.

“Hay valores universales que deberían definir el fútbol: valores como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor. Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores”, manifiesta Ryan antes de dar paso al volante Denis Genreau.

“Pero en Catar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas”, dice el actual jugador del Toulouse para que después Jackson Irvine solicite “un legado que perdure” y que incluya “la creación de un centro de recursos para inmigrantes, soluciones efectivas para aquellos a los se les ha negado sus derechos y la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo”.