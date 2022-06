Momentos de tensión se vivieron en el último entrenamiento de la selección brasileña, la cual se alista para protagonizar un duelo amistoso ante Japón este lunes en el Japan National Stadium. Richarlison y Vinicius Jr. se fueron a las manos y tuvieron que ser separados.

Neymar, Dani Alves y Lucas Paquetá irrumpieron en la gresca para separar a sus compañeros, quienes ya se aprestaban a soltar los golpes.

Rato después, Richarlison explicó que fue el delantero del Real Madrid quien lo venía provocando desde hace buen rato.

“Dijo que no puedo ganar la Liga de Campeones, me quedé callado. Dijo que estoy sobrevalorado, me quedé callado. Dijo que el Everton descendería la próxima temporada, me quedé callado. Pero luego dijo que Lukaku es mejor que yo. Ahí fue cuando lo perdí”, declaró Richarlison según TNT Sports.

Sin embargo, el incidente se dio después por superado, incluso Vinicus Jr. compartió una de las fotografías que se publicaron en las redes sociales y en las que se pudo ver el momento exacto en el que Richarlison toma por el cuello al atacante con un gesto furibundo.

La selección de Brasil viene de vencer en un duelo amistoso a Corea del Sur por 5-1. Richarlison, Neymar (x2), Philippe Coutinho y Gabriel Jesús anotaron los goles de la ‘Canarinha’. Vinicus Jr. también vio acción en este partido ingresando desde el banco.

Richarlison y Vinicius Jr. protagonizaron una gresca durante entrenamiento de la selección de Brasil. Foto: Difusión.

Richarlison y Vinicius Jr. protagonizaron una gresca durante entrenamiento de la selección de Brasil. Foto: Difusión.