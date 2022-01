La selección de Colombia complicó sus chances de clasificar al Mundial Qatar 2022 al caer en casa ante Perú (1-0). Pese a los obstáculos y a las críticas que ha recibido la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda por parte los aficionados, James Rodríguez aún confía en conseguir un cupo para la competencia más importante del fútbol.

A través de su cuenta de Twitter, el volante de Al Rayyan—que fue uno de los jugadores que más intentó marcar en el cotejo ante la ‘Blanquirroja’—dejó en claro que el equipo no se resignará hasta cumplir el objetivo.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma”, escribió el futbolista de 30 años. Tras la publicación, la fanaticada estuvo divida en los comentarios, pues algunos piensan que se puede lograr el boleto a la cita mundialista, mientras que otros consideran que ya todo está perdido.

Es importante mencionar que los ‘Cafeteros’ volverán a tener acción el martes 1 de febrero desde las 18:30 de Bogotá y Lima. Colombia enfrentará de visita a la selección Argentina, escuadra ya clasificada y que viene de vencer (2-1) a domicilio a Chile en la altura de Calama.

El volante de la selección de Colombia se muestra optimista con respecto a las siguientes jornadas de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: @jamesdrodriguez

¿Cómo marcha Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022?

Tras la derrota, la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda se ubica en el sexto lugar con 17 unidades y se encuentra a dos puntos del puesto de repechaje, que actualmente es de Uruguay, y a tres de Perú que se posiciona en la cuarta casilla.

Colombia está en la obligación de sumar ante la ‘Albiceleste’ y esperar una serie de resultados para seguir con vida en estas Eliminatorias. Asimismo, en la última fecha doble, James Rodríguez y compañía jugará ante Bolivia (casa) y Venezuela (visita).