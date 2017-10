Selección: Hinchas peruanos impusieron sus cánticos en una Bombonera en silencio [VIDEO]

Los hinchas peruanos llegaron a La Bombonera y se impusieron con sus cánticos en el empate 0-0 de Perú ante Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. Solo fueron 1500 personas, contra un estadio repleto de argentinos en silencio.



Durante todo el partido entre Perú y Argentina el aliento de la barra peruana no paró. Es más, se impuso a los argentinos que enmudecieron con cada minuto que pasaba y no lograba anotar. El Mundial se iba de sus manos y la voz también.



Es así, como ESPN dio a conocer este detalle del duelo en La Bombonera y causó revuelo en las redes sociales. "#PERÚxESPN ¿La Bombonera late? Sí, pero por los cantos de la hinchada peruana. ¡Fuimos locales en Buenos Aires!", citó en Facebook la cadena de televisión.



"En La Bombonera solo se escuchó a Perú", fue el desafiante titular de ESPN para este hecho, que ha llamado la atención debido a la polémica que se dio por el cambio de estadio de Argentina para jugar de local.



Es decir, se supone que los argentinos pasaron del Monumental de River Plate a La Bombonera de Boca Juniors para que la blanquirroja sienta más presión y los hinchas de Xeneizes hagan sentir su aliento. Parece que no ocurrió ni uno ni otro. Eso sí, Perú está más cerca del Mundial.

Perú 0-0 Argentina: Resumen

La palabra de Ricardo Gareca tras el empate 0-0 entre Perú y Argentina:

"En esta etapa definitiva dependemos de nosotros, llegar a la última fecha dependiendo solo de nosotros con nuestra gente de locales es importante", dijo a la prensa el técnico Ricardo Gareca, tras el partido.



Sin dar espacio para el descanso, este viernes los incas entrenaron en la Villa Deportiva del Vélez Sarsfield en Buenos Aires, antes de volver a Lima.



"Vamos a enfrentar a una selección que ha perdido y está necesitada de ganar para clasificar, en la última fecha puede suceder cualquier cosa", aseguró el DT de nacionalidad argentina, que armó un equipo cohesionado, concentrado, sin egos desbordantes y de un juego colectivo al ras del suelo que descoloca al rival.



Perú, que no va a un Mundial desde España-1982, no sumaba más de 20 puntos desde las eliminatorias sudamericanas a Francia-1998.



Gareca tendrá a disposición para este duelo casi a todo su equipo completo, pues retornan Christian Cueva, Paolo Hurtado y Christian Ramos. Y, claro, su artillero Paolo Guerrero. En tanto, el delantero Jefferson Farfán será baja por tarjetas amarillas.



"Colombia necesita ganar y nosotros también, hay que tratar de lograr el objetivo. Aún no hay nada definido. Hemos dado un paso importante pero no aún hemos conseguido absolutamente nada", señaló el 'Tigre' Gareca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.