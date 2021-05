DOLOR DE CRACK. Roberto Baggio fue un extraordinario futbolista de la selección italiana y, a nivel de clubes, también se puso la legendaria camiseta de la Juventus. Retirado ya desde desde hace 17 años y poco amigo de las entrevistas, esta vez el ex delantero habló para el diario italiano La Repubblica y confesó lo que pasó su cabeza tras fallar aquel penal en la final del Mundial 1994 ante la selección de Brasil.

“Sigo sin perdonarme el penalti fallado en la final del Mundial del 94 contra Brasil. No hay religión que importe, ese día podría haberme suicidado y no habría sentido nada”, contó Baggio quien también pasara por equipos como Fiorentina, AC Milan y el Inter.

En aquella Copa del Mundo de hace 27 años, Baggio fue una de las figuras, marcó 5 tantos y lideró a la ‘Azzurra’ hasta la final contra el ‘Scratch’ de Bebeto y Romario. El duelo quedó igualado 0-0, no fue un buen partido y se definió la Copa desde el punto de penal. ‘Il Divino’ mandó su disparo por encima del travesaño y eso dio el título al cuadro sudamericano.

Hoy, pese a su notable experiencia, Baggio no es comentarista de ninguna cadena televisiva o columnista de algún diario. Incluso, el ex volante critica a quienes lo hacen. “Me incomoda juzgar a los demás, por eso no voy a la televisión. Veo a excompañeros juzgando y dando lecciones en televisión, pero les recuerdo incapaces de hacer tres regates con las manos”, sentenció el italiano de 54 años.

Roberto Baggio también reveló que le deprime que el fútbol se deba jugar actualmente sin público y dio a conocer sus otras aficiones. “Me gusta el fútbol femenino. El golf me aburre, prefiero el baloncesto, soy hincha de los Lakers. El fútbol sin público es muy triste, me hace llorar. No veo los partidos, casi nunca los disfruto”, contó. El ex volante también hizo una increíble confesión sobre la previa a su decisión de dejar el fútbol.

La Repubblica'nın cuma eki Il Venerdi'nin bu haftaki kapağı Roberto Baggio ve "futbolsuz yaşam". Baggio henüz 54 yaşında ama çok yaşlanmış. Özellikle kapak fotoğrafındaki haliyle... pic.twitter.com/ls7EXplpLH — Mustafa Taha (@mustafataha) May 7, 2021

“Dejar el fútbol me devolvió la vida y el oxígeno. Me estaba ahogando, demasiado dolor físico. Cuando volvía a casa desde Brescia no podía salir del coche, Andreina mi mujer me echaba una mano para salir del coche”, señaló quien jugara tres mundiales anotando 9 goles en total.

Roberto Baggio ganó 2 veces la liga italiana, una vez la Copa Italia y otro tanto la Copa UEFA. Lo logró con Juventus y AC Milan.

TE VA A INTERESAR