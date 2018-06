Tras el escándalo sexual de varios jugadores de la selección mexicana, el delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández salió al frente para negar la versión que estuvieron en una orgía con 30 mujeres, asegurando que era su cumpleaños.



Javier ‘Chicharito’ Hernández, a través de Facebook Live de la cuenta oficial de la selección mexicana, explicó que no hubo ninguna escort VIP-pese a las pruebas -, y que asistieron todos los convocados al Mundial Rusia 2018, con excepción de Jesús Corona.



Javier ‘Chicharito’ Hernández indicó que tenían la noche libre, y que sus compañeros de la selección mexicana organizaron la fiesta, “menos Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, se disculpó conmigo y con todo el plantel por no poder asistir”, agregó el delantero.



Según la versión de Javier ‘Chicharito’ Hernández, “cada jugador se fue a la hora que quiso”, algo que contradice con las fotos difundidas por la revista ‘Pásala’ donde muestran que los futbolistas del ‘Tri’ se quedaron hasta altas horas de la noche.



“Nosotros no tenemos la oportunidad de reunirnos los 23 o 24 todos juntos para pasar un muy buen rato”, agregó Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre la reunión que ha desatado la furia de los seguidores mexicanos, sobre todo, porque no están jugando bien como lo demostraron el último sábado cuando perdieron 2-0 ante Dinamarca.



Javier ‘Chicharito’ Hernández repitió la versión que jamás hubo escorts en la fiesta, considerando que es una “falta de respeto para todos los invitados que estuvieron, también para los familiares”.



"Si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos. Como seres humanos ocurrió algo, que cada quien lo interprete como quiera, y estamos enfocados en el Mundial", concluyó Javier ‘Chicharito’ Hernández.



México está en el Grupo F del Mundial Rusia 2018 con Alemania, Suecia-que empató con Perú 0-0 el último sábado-y Corea del Sur.

