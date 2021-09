Después del 2020 y pese a contar con una edad superior al promedio de los jugadores en sus inicios como titulares, el atacante Santiago Ormeño logró tomar protagonismo en la Liga Mexicana, formó parte de la Selección peruana e hizo su debut en la Copa América 2021. El delantero aseguró que este ascenso fugaz fue debido a que encontró atención mediática de una forma muy peculiar.

Durante los primeros meses de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que se disputaría una liga virtual ente los equipos con el videojuego FIFA, mediante consolas de Play Station. La Liga se denominó “E-Liga” y tuvo momentos divertidos y personajes memorables, como Santiago Ormeño.

Después de su actuación en la competencia virtual, el futbolista -quien por ese entonces jugaba para el Club Puebla- logró aumentar su popularidad y recibió la oportunidad de ser titular en su equipo. Hecho que no lo desaprovechó y metió todos los goles que pudo. En junio de este año fichó por el León de México y un mes después la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo convocó.

“Me cambió totalmente la vida de alguna manera, creo que es lo que me tenía que pasar para ser quien soy hoy. Si se lo cuento a alguien tal vez no me creería”, reveló el deportista de 27 años al youtuber Werevertumorro.

Debido a una lesión en el tobillo, Ormeño jugó tres partidos durante la Copa América, sin embargo, espera volver a ser considerado por el ‘Tigre’ Gareca para la próxima fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Leagues Cup

Hoy desde la 9:00 p.m., la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX disputarán la final de la Leagues Cup 2021 en el Allegiant Stadium, el campo de los Raides de Las Vegas. Los equipos que protagonizarán este encuentro son el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz y el Club León de Santiago Ormeño.