Un empate ane Uruguay, una victoria sobre Venezuela y una derrota ante Brasil, fueron los resultados que nos dejó una fecha triple que nos mantiene en el séptimo lugar de las Eliminatorias Qatar 2022. Con la ilusión intacta pero con el margen de error reducido a su mínima expresión, la selección peruana repetirá el plato de partidos seguidos en octubre, y para eso es necesario aprender de lo que nos dejó esta seguidilla de partidos.

Los encuentros jugados nos dejaron muchas conclusiones en cuanto a lo futbolístico, en las que encontramos errores que no podemos volver a cometer, temas que debemos corregir y cosas que debemos añadir.

No obstante, estos 3 partidos nos dejaron enseñanzas que nos permiten conocer un poco más sobre la realidad que vive nuestra selección y que, a veces, exceden los límites de un campo de juego.

Selección peruana: 3 cosas que aprendimos en esta fecha triple

1. Un plantel de 26 no es suficiente

Uno podría esbozar el argumento de ¿para qué íbamos a llevar más, si no los pone? Y es que el problema va más por el lado de la falta de alternativas. Un Flores sin su mejor nivel tenía que ser titular ante la ausencia de Peña, las suspensiones de Lapadula y Guerrero nos dejaron solo a Ruidíaz como opción de recambio, entre otras situaciones que, tal vez con un plantel más amplio, no hubieran significado un dolor tan grande de cabeza.

A eso hay que añadirle el desgaste que provoca una fecha triple. Entre la importancia y la dureza de los partidos, los viajes y la presión, el plantel pareció acusar más cansancio estos 3 partidos que en los 7 que se jugaron por Copa América.

Selección peruana: A la blanquirroja le quedan 9 partidos en estas Eliminatorias. (Foto: FPF).

2. Gareca el implacable (cuando pone la cruz)

Acá no seremos tan básicos de convertir en figuras a los que no estuvieron o a los que aún no han recibido la oportunidad, pero tampoco se puede soslayar que, por ejemplo, Pedro Aquino y Carlos Zambrano podrían haber aportado.

La ausencia de ambos jugadores es extrafutbolística, eso se puede inferir al sopesar sus actuaciones en sus clubes. La gravedad de los desaguisados es desconocida, por lo que nos queda confiar en el criterio de Gareca para entender que sus no convocatorias están justificadas.

Sin embargo, Gareca parece tener una escala distinta para la evaluación actitudinal. Muchas veces se cuestionó la presencia de Christian Cueva cuando protagonizó hechos de indisciplina. Eso nos lleva a dos posibilidades, o no mide con la misma vara o lo cometido por los otros jugadores fue un entuerto mucho más grave y personal.

En todo caso, a Gareca no le tembló la mano para dejar fuera a dos jugadores que iban a servir mucho ¿Volverán para la fecha triple? A juzgar de cómo se dieron las cosas, la solución estaría en los mismo futbolistas.

Ricardo Gareca se mostró preocupado por el desempeño de la 'Bicolor'. (Foto: AFP)

3. El aspecto mental juega su partido

“Estoy muy presionado de la cabeza”, fue la declaración que dio Paolo Guerrero, capitán del equipo, luego del empate ante Uruguay. Esta expresión se suma a una serie de factores que dejó entender que el aspecto psicológico del equipo ya venía siendo mermado.

La obstinación de Santamaría de intentar salir jugando, el nerviosismo que llevó a ser acorralados por un Venezuela con 10 hombres y los dimes y diretes con Roberto Palacios (incluyendo la respuesta de Tapia a un periodista), llevan a pensar que algo no anda bien en la cabeza, que la presión del momento que vive la selección nubla por momentos la mente de nuestros jugadores.

Es importante descomprimir y hacer un borrón. Ya ganamos de locales y ya pasamos por Brasil, el equipo debe enfocarse en que lo peor ya pasó y que de ahora en adelante se viene un sprint final en el que tenemos que estar todos claros y en la misma página.

Paolo Guerrero confiesa que se siente "muy presionado" (Video: Movistar Deportes)

