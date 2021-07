Los excelentes partidos de Gianluca Lapadula con la camiseta de la selección peruana en Eliminatorias y la Copa América 2021 ha despertado el interés del hincha de la bicolor de seguir a los futbolistas que militan en el exterior de ascendencia peruana. Por eso, el nombre de Abel Ypanaque (Categoría 2009), futbolista de ascendencia peruana que nació en España, causó mucho furor en redes sociales tras conocer que juega en las divisiones menores de Atlético de Madrid, uno de los equipos tops de Europa.

¿Cómo el Atlético de Madrid se fijó en Abel Ypanaque ? Este diario pudo conocer que a los cinco años sus padres lo matricularon en la escuela del Rayo Vallecano para que continúe con el deporte sin pensar que iba a seguir practicándolo hasta ahora. Entonces, en un partido con el Rayo Vallecano, los ojeadores del Atlético de Madrid lo vieron en un torneo y les gustó el juego de Abel. Tras eso hablaron con sus padres para que el chico pueda pertenecer al Atlético de Madrid. Desde el 2018 juega en los ‘colchoneros’ y ahora esta temporada que viene jugará en el Infantil B del Atlético de Madrid. Ojo, ya lleva cuatro títulos con la institución madrileña: 2 títulos de Liga de España: Alevín A y Benjamín B, un título internacional en Italia y el otro nacional en Palma de Mallorca.

Además, TROME conoció que en estas edades, los clubes tops europeos tienen planes con los niños cada año se les renueva el vínculo. Todo depende si han destacado en la temporada y otros factores para su rendimiento. Ojo el tema académico de buenas calificaciones también influye, ya que entrenan cuatro días a la semana y juegan las ligas juveniles los sábados.

Por eso, TROME charló con Abel Ypanaque para que nos dé detalles sobre la experiencia en Atlético de Madrid, club que llegó desde el 2018.

“De pequeño siempre mi sueño ha sido jugar en la selección de Perú. A mí me gustaría mucho jugar ahí, ya que es mi sueño. A mí me da igual con cuantos años lo pueda hacer. Si pudiera jugar ahora, lo haría con gusto. Ojalá que me den alguna oportunidad en la selección para aportar como es debido”, manifestó Abel Ypanaque en exclusiva para TROME.

Abel Ypanaque jugará esta temporada 2021-2022 en el Infantil B del Atlético de Madrid

“Por temas de colegio, acá en España pasan los partidos de Perú en la madrugada, sin embargo, a veces veo las repeticiones y me encanta el juego, es de mucho toque, de juego colectivo y van mucho al ataque, que es el juego que a mí me gusta. Admiro a André Carrillo, ya que juega en la misma posición que yo (es extremo) y me gusta porque es muy regateador, le gusta ir al ataque para hacer goles y defiende muy bien. Para mí es un jugador muy completo”, afirmó.

Al consultarle sobre su próximo reto en la categoría Infantil B del Atlético de Madrid, Abel Ypanaque, nos lo cuenta. “Las expectativas que tengo para la siguiente temporada es trabajar, dar lo mejor de mí en cada día y demostrar mi calidad de juego”, señaló.

Sobre las indicaciones que le daba su técnico en Alevín A, dónde salió campeón con el Atlético de Madrid de la Liga. “A mí lo que me dice el entrenador es que haga coberturas, cierre, a veces suba para ayudar al equipo al atacar. También me piden llegar a los remates del segundo palo para poder meter los goles. Aunque también me gusta la posición de lateral izquierdo al igual que extremo, es casi lo mismo. Las cualidades para ser un lateral izquierdo, no cansarte demasiado y ser muy regateador, ir hacia arriba al igual que bajar porque eso también cuesta”, manifestó.

Abel Ypanaque, jugador español con ascendencia peruana le cuenta a Trome su experiencia de formarse en Atlético de Madrid

“La verdad, me siento feliz aquí en Atlético de Madrid, hay niños que sueñan con estar en la posición que yo estoy. Así que cada día intento demostrar lo mejor de mí y estoy feliz y no tengo ninguna presión de defender los colores del Atlético de Madrid”, comentó.

“En el Atlético de Madrid me siento feliz y muy bien y es que me da la oportunidad de salir adelante y demostrar lo que soy. No hay ninguna diferencia entre el Atlético de Madrid con el Rayo Vallecano, ya que al Rayo siempre lo tengo en el corazón y me dio la oportunidad que me conozcan otros clubes. Y al Atlético también lo tengo en el corazón porque me viene formando como futbolista profesional”, afirmó.

La exigencia con las calificaciones en el Atlético de Madrid

“En el ‘Atleti’ son muy exigentes con el tema académico porque la base del futuro, ya que si vas a otros países te enseñan para hablar otros idiomas y lo toman muy serio el tema escolar. Mis amigos son graciosos y me felicitan por jugar en un club importante como el Atlético de Madrid y me han visto en la televisión diciéndome que soy bueno y que nadie te puede vencer”, nos dijo.

Título con el Atlético de Madrid en la categoría Alevín A

“La sensación que tuve al ganar la Liga fue muy emocionante, me puso muy feliz por ganar el campeonato, ya que en esa Liga también estuvo el Real Madrid, que le pudimos vencer en la Liga y levantar el trofeo que fue muy emocionante”,

La foto con Luis Suárez

Abel Ypanaque le cuenta a Trome que entrenando la temporada anterior con el Atlético de Madrid vio al elenco principal dirigido por Diego Simeone. “Si a veces que nos cruzamos como yo entreno por la mañana y como estamos en la misma sede, a veces nos miramos y saludamos. Ellos también nos saluda y ese momento es muy bonito. Además, yo te cuento que entrando al campo, me atreví a pedirle una foto y él amablemente accedió a la foto. La sensación que tuve fue muy emocionante, ya que Luis Suárez es un jugador top mundial y me sentí muy feliz con ese momento”, afirmó.

Abel Ypanaque junto a Luis Suárez

El fútbol base en España

“Aquí el fútbol base en España, es muy competitivo porque hay muchos jugadores que son veloces, hacen regates y defienden muy bien. Es mu difícil jugar aquí porque hay muchos jugadores buenos y se juega al toque, muy juego rápido. Los partidos se preparan con videos para mirar al adversario, ver los huecos, donde hay que defender y analizar a los jugadores”, sentenció.