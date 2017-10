Selección peruana: Adrián Zela retó a quienes critican su capacidad técnica con estas declaraciones [VIDEO]

La gran novedad en la primera jornada de entrenamientos de la selección peruana fue la presencia de Adrián Zela, quien fue llamado de urgencia ante la lesión de Miguel Araujo. El defensa fue el más buscado por la prensa y respondió de todo.



Sobre las características de los futbolistas de Nueva Zelanda, dijo: "Yo no creo que solo sean jugadores fuertes y que tienen buen juego aéreo. Tienen otra características y habilidades que les permite ser futbolistas exitosos a cierto nivel. Es un rival que vamos a tener cuidado".



Adrián Zela, que polarizó al país con su llamado a la selección peruana. retó a todos sus críticos con estas declaraciones:



"Cada futbolista tiene características individuales distintas que sirven para partidos distintos y en ciertas propuestas de juego. Por otro lado vengo jugando hace más de 3 años y no sé si me puedan mostrar una jugada en la que haya perdido una salida. Conozco mis limitaciones, trato de mejorar y trabajar en ellas", argumentó.



Asimismo, Adrián Zela se mostró contento con su convocatoria a la selección peruana para los partidos del repechaje ante Nueva Zelanda.



"Yo siempre he esperado el llamado. En todas las convocatorias he estado expectante. Sabía que era una camino complicado porque hay muchos jugadores que han demostrado su capacidad. Cada vez que no me tocaba estar, simplemente seguía trabajando para mejorar", sentenció.

Video: 'Huachano' Lara