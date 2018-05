Selección peruana y un claro ejemplo que no todas las despedidas son tristes: ¡El adiós más feliz! [VIDEO]

Este miércoles 30 de mayo no fue un día cualquiera. Hoy la selección peruana provocó que miles de familias salgan de sus casas para despedirse del plantel que jugará el Mundial Rusia 2018. ¡Emotivo!



Con las manos levantadas y hasta con lágrimas en los ojos, el pueblo peruano le dijo adiós a la selección peruana , que se trasladó en un bus hasta el aeropuerto Jorge Chávez.



Y para los que creen que todas las despedidas con muy tristes, esta de la selección peruana no lo fue. No te pierdas las sorprendentes imágenes.



ASÍ FUE SU RECORRIDO

Video: trayecto de la selección peruana

ASÍ LLEGÓ AL AEROPUERTO

Video: Perú llega al aeropuerto

La selección peruana que dirige Ricardo Gareca partió rumbo a Suiza, donde jugará su penúltimo amistoso ante Arabia Saudita con miras a su debut en Rusia 2018 el 16 de junio ante Dinamarca.