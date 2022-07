Con la designación de Juan Carlos Oblitas como nuevo Director General de Fútbol de la FPF, es cuestión de días conocer quién sería el nuevo director técnico de la selección peruana. La posibilidad más sonada es la de Juan Reynoso, sin embargo, otros nombres han rondado el ambiente, como el de Marcelo Bielsa.

Pese a que esta alternativa se vislumbraba como una de las más remotas, el periodista deportivo Pedro García, informó que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, sí se ha podido reunir con el popular ‘Loco’, y que incluso lo hizo hasta en 3 oportunidades.

“Desde Chile me contaron, de primerísima mano, ponle la firma, si quieres apuesta plata. Lozano se ha reunido, en 3 oportunidades en vía zoom, con Marcelo Bielsa. La reunión se dio y por qué en Chile, porque ahí vive el secretario de Bielsa. Mi contacto de Chile me hace ver que el contacto se produjo y que han habido hasta 3 reuniones con el mismo Bielsa”, sostuvo el ‘Internacional’ en ‘Al Ángulo’.

“¿Qué es lo interesante? que cuando Bielsa te dice que no, te lo dice a la primera. Si hubo 3 reuniones es porque hubo oídos e intercambio. La estrategia, según lo que conozco, no era ofrecerle una plata porque Bielsa es multimillonario, no le interesa el tema de la plata. Lo más importante fue ofrecerle un proyecto y por ahí fue la conversación”, añadió.

García puso mucho énfasis en que las conversaciones hayan tratado solo temas de proyectos deportivos y no monetarios. “Con plata no lo enamoras a Bielsa” , sentenció.

Agustín Lozano se habría reunido hasta 3 veces con Marcelo Bielsa. Video: Al Ángulo.

¿Qué dijo Agustín Lozano?

En los últimos días, el presidente de la FPF, reveló que muchos técnicos y representantes se habían puesto en contacto con el, aunque evitó mencionar nombres.

“He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días. No puedo decirte que con alguno he tenido una conversación muy amplia”, dijo a Fútbol en América.

Por otro lado, desde Argentina, el periodista Pablo Noya, afirmó que Bielsa sí fue contactado desde Perú y que el ‘Loco’ puso 3 condiciones para considerar fichar por Perú: el control de la selección peruana sub-20, contar con colaboradores que compartan su idea de juego y que se respete el proceso del proyecto.

