Una vez pasado el trago amargo de la derrota ante la selección de Australia y la consecuente eliminación de Qatar 2022, en tienda blanquirroja buscarán mirar hacia adelante. En ese sentido, el tema principal de los próximos días será la continuidad de Ricardo Gareca.

TE VA A INTERESAR | Ricardo Gareca no será más entrenador de ‘Blanquirroja’, aseguran desde Qatar [VIDEO]

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue consultado al respecto y su respuesta fue contundente. Prefirió enfocarse en agradecerle al director técnico argentino antes de hablar sobre su permanencia.

“ Hoy no hemos conversado sobre eso. Estamos muy agradecidos de Ricardo (Gareca), con su comando técnico. No hemos hablado para nada acerca del tema y creo que estos días habrá mucho diálogo, mucha conversación . Sin duda, vamos a tener una reunión con mi junta directiva. Con todos los que integran la familia de la dirigencia y el comando técnica”, señaló a las cámaras de América Deportes.

“Bastante tristes, pero agradecido por todo el esfuerzo de los chicos, del trabajo comando técnico. En el fútbol todo puede pasar, pero nos queda esta semana de análisis, de reflexión y de ver qué es lo que tenemos que hacer para el próximo ciclo mundialista”, añadió.

Agustín Lozano conversará con Ricardo Gareca sobre renovación

Gareca no será más entrenador de ‘Blanquirroja’, aseguran desde Qatar

La eliminación de Perú a Qatar 2022 propició la abrupta renuncia de Luis Advíncula a su participación con la ‘Blanquirroja’, la cual repensaría minutos después. Pero quien no dará marcha atrás, a su decisión de apartarse de la selección peruana, es Ricardo Gareca. El seleccionador ya tenía resuelto su futuro antes de volar a Barcelona y en las próximas horas oficializaría su alejamiento definitivo de la FPF.

Ricardo Gareca sostuvo repetidas reuniones con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo, para garantizar su continuidad en la Videna. No obstante, ninguno de estos interlocutores lograron convencerlo en la idea de permanecer en caso Perú no clasificara a Qatar 2022.“Se acabó la esperanza de ir a nuestro segundo mundial consecutivo. Hasta acá llegó esta aventura, es imposible no quebrarse y hasta aquí llega el ciclo de Ricardo Gareca, porque ya no será más el técnico de la selección peruana”, dijo reveladoramente José Lara, productor de ‘La Fe de Cuto’, quien viajó junto a Luis Guadalupe a Qatar.

“ Esto ya era sabido en la interna de la selección peruana, que pase lo que pase, su ciclo con la selección había terminado. Son momentos difíciles, pero hay que superarlos. Es doloroso, se entiende el dolor de todo el país ”, reconoció el popular ‘Huachano’ desde Doha, donde Perú prepara el vuelo de regreso.

Adelantan lo que será futuro de Ricardo Gareca desde Doha (Video: Trome)