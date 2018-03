Selección peruana: Alberto Rodríguez lesionado es baja para partidos con Croacia e Islandia | FOTOS

La selección peruana sufrió la baja por lesión del defensa Alberto Rodríguez y no estará en los amistosos ante Croacia e Islandia que forman parte de la mini gira por Estados Unidos con miras al Mundial Rusia 2018.

"Alberto Rodríguez tiene una lesión muscular, un desgarro. Su club fue comunicado y esperemos que se recupere lo más pronto. Está en tratamiento no estará en los dos partido (Croacia e Islandia). No es nada de consideración pero es un desgarro que va de pequeño a moderado", informó el médico la selección peruana Julio Segura.



"Hubo poco tiempo para los estudios pertinentes. Mandaron una ecografía pero no reveló nada de los músculos y gemelos. El daño es más adentro y la resonancia es mejor para detectar este tipo de lesiones", afirmó sobre lesión de Alberto Rodríguez a Movistar Deportes.



Por su parte, el golero Pedro Gallese sigue en proceso de recuperación y ya era conocida su ausencia pese a formar parte de la delegación que viajó a Miami. Además, Raúl Ruidíaz entrenó con normalidad y no tendría problemas para afrontar el partido con Croacia.

