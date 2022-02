El lateral derecho de la selección peruana, Aldo Corzo, reveló lo que le dijo a James Rodríguez durante la ya famosa discusión que protagonizaron durante el Perú vs. Colombia que se jugó en Barranquilla y que terminó con triunfo de la Blanquirroja por 1-0.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero es rechazado por directivo Newell’s y fanáticos explotan en redes

“Me han hecho un montón de memes y bromas con eso. Es más, hasta acabó el partido y mis hermanos lo primero que me dijeron fue que le había dicho, ni siquiera me felicitaron ni nada”. señaló Corzo en diálogo con Al Ángulo.

Luego de unos minutos de iniciada la conversación, Corzo finalmente se animó a contar exactamente lo que le dijo. El jugador de Universitario aseguró que terminó por insultar al crack colombiano porque se tiraba mucho al gramado para hacer tiempo.

“Son cosas que suceden en un partido, Él se tira por las puras y a uno le da cólera porque obviamente estás aguantando un resultado súper importante. Todo está caliente y difícil y con eso, lo único que te hace es hacer acordarte a su madre ”, acotó.

Además, Corzo confesó que, una vez que James se levantó, siguió hablándole con la consigna de que él le respondiera y sacarlo de sus casillas.

“Como James no me respondía lo que le decía, yo quería que me responda, y al final lo conseguí”, expresó.

Aldo Corzo reveló lo que le dijo a James Rodríguez en el Perú vs. Colombia | Video: Movistar Deportes.