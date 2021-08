Los días han pasado y el panorama se fue aclarando para el defensa Aldo Corzo de Universitario de Deportes. Se había hablado mucho por su ausencia en el once titular de los cremas frente a Alianza Lima, aunque también se dijo de una supuesta lesión que lo obligaría a tener que pasar por el quirófano, lo que lo hubiera sacado de la convocatoria de la selección peruana para la triple fecha que se juega en setiembre.

Trome.pe hizo una indagación minuciosa para conocer a fondo todas las situaciones que estaría pasando el jugador Aldo Corzo. Lo que se pudo averiguar es asombroso sobre diversos temas.

El primer punto que averiguamos fue tratar de conseguir la razón de porqué el técnico Ángel Comizzo no alineó a Aldo Corzo para el clásico que se disputó el miércoles 18 de agosto y que Universitario lo perdió por 2-1 ante los aliancistas.

Si para la gente fue sorpresivo la ausencia del lateral derecho, aunque usted no lo crea, para el jugador fue más sorpresivo todavía. “Aldo Corzo se enteró que no iba a ser titular ante Alianza Lima en el estadio Nacional, sobre las 5:30 de la tarde. Fue algo increíble”, nos contó una fuente.

Pero eso no fue todo. Esa tarde en el estadio Nacional todos los integrantes del equipo estaban sorprendidos con la forma que se iba plantear el partido. “Aldo Corzo aceptó, como todo profesional, su salida del once titular. No dijo nada. Pero lo delicado fue que se decidió jugar de una manera que nunca se había trabajado”, contó otro contacto de la interna del club merengue.

El ahora extécnico de Universitario, Ángel Comizzo, había terminado de desarmar a su equipo ante Alianza Lima, previo al choque. Antes de salir al campo ya había comenzado a perder el partido y eso los saben en la interna de Universitario, pero nunca lo dirán públicamente.

LEE MÁS: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: los planes familiares que cumplirían tras llegar a Paris

LA SUPUESTA LESIÓN.

Luego del partido, que Universitario cayó por 2-1 ante Alianza Lima, corrió la versión de que Aldo Corzo no había sido titular en el partido ante Alianza Lima por estar sufriendo una lesión a la rodilla derecha.

Esa versión llegó a la interna de la selección peruana por lo que acto seguido integrantes del cuerpo técnico de Ricardo Gareca y del cuerpo médico se comunicaron con el jugador para conocer, de primera mano, su situación. Es obvio que no hay lesión de lo contrario Aldo Corzo no estaría en la lista de los 24 jugadores convocados para la triple fecha de setiembre.

“El jugador estuvo sorprendido con las diversas versiones de una supuesta lesión. Es más, aseguró estar muy bien y lo argumentó diciendo lo siguiente al cuerpo técnico de la selección: de haber estado lesionado no hubiera salido en lista ni hubiera ingresado en el segundo tiempo del clásico. El jugador cree que esas versiones han sido mandadas para desviar la atención de la salida del técnico Ángel Comizzo”, agregó otra fuente, a este diario.

TE PUEDE INTERESAR

Sergio Peña escribe emotivo mensaje y es troleado por André Carrillo sin piedad

La increíble reacción de Shakira al conocer que Gerard Piqué se bajó el sueldo con el Barcelona

¡Lo partieron! Se confirmó la dura lesión que padece Mauro Icardi en el PSG

¡Escándalo! Ex Manchester United podría ser condenado a 10 años de cárcel

Rebagliati tras lista de convocados: “Claramente Gareca dejó de confiar en Zambrano” [VIDEO]