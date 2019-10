Selección peruana: Alejandro Hohberg envía mensaje sobre ausencia en lista de Ricardo Gareca |VIDEO |FOTOS 

Alejandro Hohberg , sabe que le han pasado plumón en la selección peruana, pero ante el pressing de la prensa eligió salir jugado limpio y no mandarla a la tribuna. El volante de Universitario , evitó 'pisar el palito' y le envió este mensaje a Ricardo Gareca.



Alejandro Hohberg ha sido uno de los artífices para el repunte de Universitario en el Torneo Clausura, sin embargo parece no estar en la óptica de Ricardo Gareca. Menos aún para estos dos amistosos ante Uruguay.



"No tengo ninguna opinión. A todos los jugadores que no nos convocan, tenemos que seguir trabajando al máximo en nuestros clubes", indicó el conductor de Universitario.



Alejandro Hohberg sabe que la paciencia es una virtud y espera tener su revancha en con la Blanquirroja. "La selección está pasando por un gran momento y tiene buenos jugadores", expresó el charrúa de origen peruano finalizado los entrenamientos de la 'U'.