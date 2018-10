Selección peruana: Alexander Callens fue convocado de emergencia por Ricardo Gareca |VIDEO | FOTOS 

Alexander Callens vuelve a la selección peruana, luego que la FPF diera a conocer la convocatoria de Ricardo Gareca al jugador del New Yokr City, de la MLS, para los amistosos de la 'Blanquirroja' en los Estados Unidos. Su llamado se dio tras conocer conocer la gravedad de la lesión de Miguel Araujo en Talleres de Córdoba.



"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el jugador Miguel Araujo del club Talleres de Córdoba sufrió una contusión de rodilla que no le permitirá participar de la convocatoria para los partidos amistosos frente a Chile y Estados Unidos. El comando técnico de la selección de mayores ha dispuesto la convocatoria del jugador Alexander Callens del New York City Football Club", anunció la FPF en un comunicado.



Alexander Callens siempre cuestionó su ausencia en la selección peruana pese a estar jugando en buen nivel en la MLS. El zaguero al parecer regresa a la óptica de Ricardo Gareca, no solo para estos amistosos sino para la Copa América 2019 y las Eliminatorias Qatar 2022.



Ricardo Gareca no había convocado a Alexander Callens desde hace dos años, incluso antes de la participación de la selección peruana en la Copa América Centenario de junio del 2016.