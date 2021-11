Problemas para Ricardo Gareca. Según confirmó la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF), Alexander Callens no ha conseguido recuperarse a tiempo, por lo que no estará presente en el choque de Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En un comunicado publicado en redes sociales se confirmó la importante baja: “La Selección Peruana de Fútbol informa que el futbolista Alexander Callens queda desafectado de la convocatoria para el partido ante Venezuela por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022″.

Alexander Callens quedó descartado para el Perú vs. Venezuela. (Foto: FPF)

El defensa peruano no podrá estar presente en el duelo de la doble fecha. Callens fue cambiado en el entretiempo en el choque que tuvo la ‘Blanquirroja’ frente a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima.

Ricardo Gareca informó que el cambio se originó por una sobrecarga muscular que presentó el defensa del New York City; y, en su lugar, ingresó Luis Abram. El zaguero del Granada CF de LaLiga Santander estaría en la zaga central en Caracas.

La última vez que la Selección Peruana logró traerse una victoria de tierras venezolanas fue el 20 de agoto de 1997. En aquel entonces, el encuentro correspondiente a la fecha 15 del proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Francia 98, quedó favorable a los nuestros por 3-0, con anotaciones de Manuel Marengo, Julinho y Flavio Maestri,.

A partir de ese encuentro, Perú jugó en cinco oportunidades por Eliminatorias visitando a Venezuela, registrando cuatro derrotas y un solo empate. Asimismo, recibió 15 goles y marcó en seis ocasiones, siendo las caídas más dolorosas las que se dieron en las Eliminatorias Japón y Corea 2002 (3-0) y Alemania 2006 (4-1).

