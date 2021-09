La hincaban con una aguja y le salía bilis. Alexandra Hörler, comentarista del ESPN Perú no ocultó su impotencia y desesperación al describir el juego de la selección peruana ante Uruguay como falto de ritmo y lejano del primer nivel que necesita el equipo para tentar una clasificación en las Eliminatorias Qatar 2022. ¡Mira el video!

“Como dicen Julinho es un empate que me deja sabor a derrota, porque creo que Perú podía hacer más y se demostró en los últimos quince minutos del partido, donde tuvimos tres llegadas de Flores, Yotún y el amague de Cueva”, empezó su comentario que después fue subiendo de tono.

“Por momentos me desesperaba porque me decía: ¿Dónde está la velocidad? Me parece que Perú abusa del ‘fulbito’, y lo voy a llamar así, del ‘fulbito’ en vez de hacer un futbol de Clasificatorias y un fútbol de primer nivel”, dijo ante la sorpresa de sus compañeros en los estudios de ESPN.

Alexandra Hörler asegura que Perú abusa del fulbito (Video: ESPN)

Alexandra Horler explicó que es “jugar Fulbito”

El término “fulbito” quedó resonando y haciendo ruido en la cabeza de sus compañeros en el set de televisión como Percy Olivares, Julinho y Jorge Espejo, pero la periodista no tardó en aclarar las dudas. “Miraba el partido con Julinho y le decía parecía que estaban jugando una pichanga. Se pasan la pelota de uno a otro, la tienen, pero la quieren al pie, no la espacio y mientras levantan la cabeza para ver a quien se la dan, Uruguay ya se acomodó, nos cerró todos los caminos y las opciones de pases”, argumentó.

Para Alexandra Horler, Uruguay hizo un muy buen trabajo en el mediocampo donde pudo controlar gran parte del partido. “Ellos tomaron el mediocampo y esa no era una de las fortalezas de Uruguay históricamente, estuvo mucho mejor, mientras que nosotros no. Tampoco encontramos profundidad, ni siquiera apelando a Yotún”, indicó.

“Esta vez no hubo. Y lamentablemente con un Paolo Guerrero que no está al cien por ciento y con un Flores impreciso, que perdió todas las pelotas en el primer tiempo, pero no podía recuperar balones. Yo esperaba mucho más de Perú”, apuntó finalmente