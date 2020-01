La llegada de Jean Deza y Alexi Gómez a uno de los equipos más grandes de la Liga 1 no solo entusiasma a los hinchas de Alianza Lima, sino también alcanza hasta las oficinas de la Videna a donde uno de los personajes más influyentes de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, no descarta que ambos jugadores puedan ser llamados por Ricardo Gareca a la selección peruana si alcanzan su máximo potencial no solo en la liga local, sino también en la Copa Libertadores 2020.

Juan Carlos Oblitas reconoció esta nueva oportunidad de los mediocampistas, reconociendo a la vez, que tendrán las puertas abiertas de la bicolor. “Si Jean Deza y Alexi Gómez tienen un gran año, Ricardo Gareca debería llamarlos”, señaló Juan Carlos Oblitas en una reciente entrevista concedida al periodista deportivo Jorge Solari.

Alianza Lima, finalista de la definición del último título nacional, pretende volver a ser protagonista en la Liga 1 y ganar protagonismo internacional en la próxima Copa Libertadores, por lo que ha incorporado fichajes de renombre para mejorar su plantel. Jean Deza y Alexi Gómez, dos de ellos, son algunos de los principales llamados a destacar con camiseta blanquiazul.

El ‘Ciego’ también se ocupó del tema Jefferson Farfán y su regreso a la selección peruana “Farfán va a llegar a los partidos de eliminatorias, quizá no al 100 pero irá recuperándose” y que Christian Cueva le prometió sacrificio.

Finalmente, tocó el controversial tema de Christian Cueva. “Hablé con Cueva y me ha prometido que será un año diferente y yo le creo”, indicó el otrora delantero en la comunicación.