Selección peruana UNO X UNO: Así los vimos en el empate ante Colombia que nos lleva al repechaje

Por Carlos Bernuy

La selección peruana consiguió un sufrido empate 1-1 ante Colombia y alcanzó el cupo al repechaje contra Nueva Zelanda en noviembre próximo. Así los vimos UNO POR UNO:



Pedro Gallese (5): Poco exigido, no pudo hacer nada en el gol de James y luego transmitió seguridad tras el empate.



Aldo Corzo (5): Un partido sin brillar el de la ‘Muela’. Sufrió por momentos el juego de James pero luego se acentuó.



Christian Ramos (5): Perdió con Duvan Zapata en el gol colombiano, pero luego no pasó apuros en la zaga.



Alberto Rodríguez (5): Tuvo un duelo particular con Falcao donde ganó y perdió. Una inoportuna lesión lo sacó del partido.



Miguel Trauco (5): No pudo realizar sus habituales proyecciones debido a que custodió al peligroso Juan Cuadrado.



Yoshimar Yotún (6): Correcto partido del volante de marca. Tuvo un gran trajín y ayudó en la marca al lateral Trauco.



Renato Tapia (6): En lo suyo, metiendo, poniendo la pierna fuerte en una verdadera guerra con la ‘Roca’ Sánchez.



Edison Flores (4): Desaparecido. No pudo desbordar al lateral Arias y tuvo poca incidencia en la parte ofensiva.



Christian Cueva (4): Otro que no mostró su mejor juego. Quizás por los nervios estuvo impreciso en juego en corto.



André Carrrillo (4): Invisible. No aportó en salida y tampoco se vieron sus remates de larga distancia. Se espera más de él.



Paolo Guerrero (6): Su gol de ‘vivo’ entrará en la historia como el que nos puso en el repechaje. Nunca ‘arrugó’ contra la zaga rival.

Los que ingresaron

​

Miguel Araujo (5): Entró por el ‘Mudo’ y debió tomar a Zapata y Falcao turnándose con Ramos. Correcto partido.



Yordy Reyna (5): Entró para buscar el empate y quiso dañar en base a habilidad. Su biotipo no le ayudó mucho



Raúl Ruidíaz (5): Luchador. Chocó contra la muralla colombiana, pero no recibió ningún pase que aprovechar.

