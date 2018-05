¡Cuídate, Paolo! ¡Atención, Ruidíaz! ¡Alerta, ‘Foquita’! Un nuevo ‘delantero’ estaría a punto de ser convocado. Ayer apareció un nombre que podría formar parte del ataque de la Blanquirroja en el Mundial. Anderson Santamaría dejó su puesto habitual de defensa para convertirse en el ‘9’ de la selección, que disputó un partido informal contra la Sub-20 en la Videna.



El técnico Ricardo Gareca toma sus precauciones. El tema de Paolo Guerrero y el TAS no lo dejan dormir tranquilo. La falta de un centro delantero con fortaleza, que choque con los rivales y sea el primer jugador que marque, es lo que le inquieta al DT.



“Desde ayer (viernes) vengo trabajando en esa posición, creo que por la necesidad y el profesor me dijo que me veía virtudes ahí”, comentó Anderson Santamaría, de quien Gareca siempre resaltó su juego aéreo y el manejo de ambos perfiles.



Lo cierto es que Anderson Santamaría no duda ante el arco rival, pues en el 2015, con León de Huánuco, marcó 13 goles. “Yo no tengo problemas, por la selección me pongo hasta de arquero”, puntualizó el jugador de 26 años.