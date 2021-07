André Carrillo será el gran ausente del Perú vs. Brasil por las semifinales de la Copa América. El extremo fue expulsado en los últimos minutos del partido contra Paraguay, ya que pisó a un rival y el árbitro Esteban Ostojich no dudó en enseñarle la cartulina roja. El peruano intentó explicarle al silbante lo sucedido, pero fue en vano. Una vez que vio la tarjeta, se llevó la camiseta al rostro y pegó un grito que no encontró consuelo.

Y es que, el nivel que consiguió André Carrillo jugando en Arabia Saudí, una liga muchas veces criticada por falta de conocimiento, ha hecho que ‘La Culebra’ esté en un gran nivel cada vez que se pone la bicolor. No solo es clave por su velocidad y quiebre en el uno contra uno, sino que sin balón jala marca y no es egoísta, ya que hoy dio pase gol a Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

Por ende, Trome llamó a Răzvan Lucescu, su extécnico en Al-Hilal, quien no dudo en sentirse feliz por el rendimiento de su expupilo en la selección peruana.

“Estoy Feliz por Perú, por Carrillo, aunque sea expulsado. Está en la semifinal, jugador enorme y persona fantástica”, enfatizó Răzvan Lucescu a Trome.

“Seguro que todos los jugadores inteligentes mejoran con el paso de los años. André conoce todos mis buenos pensamientos sobre él. Lo amo porque antes de ser un gran jugador es una persona fantástica”, afirmó.

Al consultarle sobre las críticas que tenía André Carrillo tras jugar en Al Hilal, su extécnico en el elenco saudí, Răzvan Lucescu nos dice lo siguiente. “El fútbol en Arabia Saudita es muy duro, por lo que ha mejorado gracias a este fútbol. Mucha gente no entiende esto porque no lo sigue”, manifestó.

Como se sabe, André Carrillo no estará presente en la semifinal de la Copa América ante Brasil debido a su expulsión ante Paraguay. Y al consultarle lo que pierde la bicolor ante su ausencia, el técnico rumano señaló lo siguiente: “Pierde mucho tiempo, pero un equipo, finalmente, no se queda en un jugador”, sentenció.

Finalmente, André Carrillo en la presente Copa América lleva dos goles en cinco partidos disputados y es uno de los mejores jugadores de la selección peruana en la actualidad.

