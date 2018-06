Selección peruana: André Carrillo y su sentida despedida a Sergio Peña [VIDEO y FOTOS]

Sergio Peña quedó fuera del Mundial Rusia 2018 . El volante peruano manifestó su dolor y mal momento que viene pasando al enterarse de la noticia. Sergio Peña se mostró más que agradecido con todos sus compañeros de selección y comando técnico.



""Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera,de que mañana despertaré con más fuerzas que nunca y seguiré con lo que más amo de la mejor manera,quiero agradecerle a todo el Perú que me apoyo mientras participé con la Selección", indicó el volante Sergio Peña .



Todos los fanáticos de Perú y se Sergio Peña manifestaron todo su apoyo a través de las redes sociales y no es para menos.



La hermandad



André Carrillo fue el primero de los jugadores de la selección peruana que manifestaron todo su apoyo a Sergio Peña desde Instagram . Carrillo indicó que Peña debe de seguir siempre con la misma sonrisa y los momentos difíciles lo harán más fuerte.



"Mi hermano solo quiero que continúes con esa sonrisa todos los días, nos conocemos desde pequeños y nos criamos en el mismo barrio. Se que estos momentos difíciles solo te harán mas fuerte", indicó André Carrilo .



"Ahora toca mirar al frente y continuar entrenando más que nunca porque el fútbol da muchas revanchas. Te vamos a extrañar muchísimo ❤️ te amo bro, Sergio Peña❤️❤️❤️", sentencia el mensaje de André Carrillo para Sergio Peña .

