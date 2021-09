Uno de los goleadores más letales del fútbol peruano está de vuelta. Andrés ‘Balán’ Gonzales ha regresado a Universitario de Deportes por la puerta grande y, desde su nuevo cargo como entrenador en menores, no pudo evitar opinar sobre este momento clave para la selección peruana y da algunas recomendaciones a Ricardo Gareca.

¿Te gustó la convocatoria de Gareca para esta fecha triple?

Hay muchos nombres que me han gustado, pero también tengo que decir que hay varios que faltaron. Siempre estamos convocado a los mismos. Hay chicos que vienen haciendo méritos, pero al no encontrar esa motivación se van diluyendo y eso es muy triste.

¿A quiénes te hubiera gustado ver?

Al chico Marcos Lliuya de Sport Huancayo. Ese muchacho merecía una oportunidad y se fue diluyendo. Hasta el maestro César Cueto lo pidió a la selección, pero nunca lo llamaron. Yuriel Celi, de Cantolao, es otro chico que se merecía estar, así como Percy Liza que la está rompiendo en Sporting Cristal. Ellos tenían que estar en la Videna aprendiendo ya de Paolo, Jefferson y Lapadula.

¿Le estamos cerrando la puerta a los jóvenes?

No sé. Yo me pregunto qué pasó con los chicos que eran sparring de la Sub 20 y que los llevaron a Rusia. De esos muchachos ¿Cuántos están hoy en la selección? Ninguno. Entonces ese trabajo se hizo para el aire.

¿Te gusta el regreso de Zambrano?

La situación lo amerita. No me gusta que estemos cambiando de parejas de centrales en cada partido. No sé si todavía no encuentra esa pareja o está dudando de los chicos. Ha jugado Luis Abram, Miguel Araujo y ahora vuelve Zambrano. Eso hace notorio el error del profe (Gareca).

Balán sufrió polémica suspensión en Copa América de Chile (Foto: GEC)

Pero jamás lo va a reconocer ¿no?

Si te das cuenta todos los que están en su mayoría son los de las Eliminatoria pasada, solo falta el ‘Mudo’ Rodríguez. Gareca no le pudo encontrar el reemplazo.

“Gianluca Lapadula tiene que jugar”

Muchos están pidiendo que ante Chile jueguen la ‘Foquita’ con Paolo y que sienten la Lapadula ¿Estás de acuerdo?

Noooo. Gianluca Lapadula tiene que jugar, hermano. Respeto mucho lo que significa Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, pero hoy en día Lapadula es el que tiene que ser titular. Juntos no los veo, sería dar un poco de ventaja.

¿Esta para jugar más de 45 minutos Jefferson Farfán?

Farfán no está al ciento por ciento. Las Eliminatorias no es un torneo como el campeonato local. No desmerezco, pues es un mérito enorme el esfuerzo hecho por Jefferson, pero en Eliminatorias lo van a matar al chico. Hacerlo jugar al 50 o 60 por ciento es exponerlo o regalarlo.

¿Crees que los chilenos van a ir con todo contra la ‘Foquita’?

Los chilenos saben que no le pueden entrar a ‘media caña’, porque Jefferson te pinta la cara y te hace el gol. Así que van a ir a romperlo. En una pelota dividida con Paolo Guerrero, cualquier defensor chileno se lo va a querer comer.

¿Te han pegado como le dan al pobre Lapadula?

No tanto. Él es un jugador que está hecho para ese tipo de juego, lo importante es que el muchacho está bien formado, bien comido, ja, ja, ja. Ahorita no le duele nada, está fuerte.

Andrés Gonzales pide a Ricardo Gareca que llame a más jóvenes (Foto: GEC)

¿En la cancha se siente la rivalidad histórica con Chile?

Sí, por los problemas que hemos tenido. Ellos nos dicen ‘gallinas’ y nosotros los queremos romper. Pero hoy tengo confianza, Perú llega en mejores condiciones.

Aclara polémica contra Chile: “Nunca me negué a jugar”

¿Tu recuerdo más bonito con la selección peruana?

Cuando me levantan el castigo por pedido del Presidente de la República (Alberto Fujimori) y soy convocado por Vladimir Popovic, después de lo que pasó en la Copa América de Chile, con Miguel Company.

Muchos chicos no conocen ese episodio, donde se te castiga por supuestamente no querer jugar ante Chile ¿verdad?

Pero eso no fue verdad. Jamás me negué a jugar. Nunca haría algo contra mi selección. Había testigos allí, algunos ya fallecieron, siento que el profesor me interpretó mal. Pero es un tema cerrado, gracias a Dios hubo justicia y pude volver a defender la camiseta de mi selección.

Después de episodio ¿Te volviste a cruzar con Miguel Company?

No, nunca lo vi otra vez. Me enteré que estuvo muy enfermo y que se recuperó en Cuba. Me alegro por él, sería lindo verlo. No hay resentimientos en mi corazón.

El divertido ‘bautizo’ con la Blanquirroja.

¿Un recuerdo divertido de la selección?

Cuando llegué a la selección recibí una llamada a mi habitación de un ‘periodista’ para hacerme una entrevista en el lobby del hotel. Yo bajé y me senté a esperar y nada. Minutos después bajaron todos a vacilarse de mí. Con esa broma bautizaban a todos los nuevos.

¿Quiénes era los más fregados?

Chemo Del solar y Roberto Martínez. Ellos se hacían pasar por empresarios de fútbol, te ilusionaban y te preguntaban cuánto querías ganar. Después a la hora del almuerzo te ponían ‘al centro’: ‘así que quieres ganar esta plata no ja, ja,ja’. Todos se vacilaban. No sabías dónde meterte de la vergüenza.

¿Ahora estás como entrenador en Universitario, verdad?

Si antes hacía scouting. Ahora, tengo a mi cargo la categoría 2003 y la idea es darle oportunidades a los chicos para que con su propio esfuerzo salgan adelante, como el fútbol me dio las oportunidades a mí.

¿Cómo te descubre Sport Boys?

Jugando en Chacarita en el Callao, los mejores del barrio eran escogidos para probarse en el Sport Boys y la meta no era jugar en Alianza o en la ‘U’, era jugar en ‘La Misilera’.

Exgoleador crema reconoce pide tener cuidado con Farfán y Guerrero ante Chile (Foto: GEC)

“Yo era el ‘Chaleco’ de Puchungo en el Callao”

¿Es verdad que cuidabas a Puchungo cuando llegó chibolito al Boys?

Es verdad. Era dos años menor que yo, flaquito, calladito y llegaba con su papá, a las prácticas. Llegaba temprano y ponía atención a todas las charlas, adelantito, como primer alumno. Ahora ya se hace la fama de juguetón y relajado.

¿Era ‘parador’ en el ‘Primer puerto’?

Mi compadre ahora está llenito, grueso, pero en ese tiempo, cundo nació nuestra amistad era delgadito, flaquito. Yo, en cambio, desde chibolo era un moreno alto, grueso y lo ‘chalequeaba’. En el Callao siempre tienes que hacerte respetar y yo saltaba cuando había que defender a mis amigos, iba para adelante.

¿Te tocó agarrarte a golpes?

En menores, antes se veía mucho más. Me hacían jugar con los grandes y tenías que sacar el carácter.

Pero en la profesional siempre se te recordó calmado

Imagínate que llegue a jugar contra Héctor Chumpitaz, lo iba a chocar a mi tío y me dolía a mí. Era muy fuerte. Me marcó Rubén ‘Panadero’ Díaz y Jorge Cordero, gente que pegaba muy fuerte y había que ser macho, pero para aguantar.

Gracias ‘Balán’ por tu tiempo y éxitos en tu carrera de entrenador.

A ustedes muchachos y la gente que siempre me recuerda con cariño.