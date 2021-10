Andrés Gonzales, goleador de Universitario, Alianza Lima y Sport Boys, sabe lo que es jugar en la altura, donde el cuerpo de cualquier deportista es puesto aprueba y solo pocos pueden vencer este desafío de la naturaleza. El popular ‘Balán’, a pocas horas del duelo de la selección peruana ante Bolivia, en La Paz, recuerda cómo hay que jugar en estas condiciones y cuál era el viejo secreto que hoy le pide a rescatar a Ricardo Gareca: la ‘Sopa de Cóndor’.

“A mí me llevaban siempre a los partidos donde se jugaba en altura, porque tenía buen desempeño. He jugado con Bolivia acá y también allá, con la selección peruana. Con Universitario también nos llevaron un día a ser sparring de la selección de Bolivia, porque nuestro club tenía buena respuesta la altura”, cuenta el exdelantero.

El atacante reconoce que parte de esa performance era la dieta que el doctor Jorge Alva coordinaba con la señora Margarita, legendaria cocinera del cuadro crema. “Ellos preparaban la famosa ‘Sopa de Cóndor’ y a la ‘U’ siempre le dio resultados. No sé qué le ponían, pero nosotros corríamos como aviones. La ‘U’ casi nunca perdía en Cusco, Arequipa, Cajamarca y Cerro de Pasco”, recuerda.

“El ‘Puma’ siempre se comía mi sopa”

‘Balán’ reconoce que el inicio con la famosa cocinera fue complicado. “Con ella el comienzo fue bravo, porque yo era difícil para comer. Tú me ves moreno, grandazo y dices: ‘este come de todo’, pero no. A mi no me gustaba la sopa y Margarita no te servía el segundo si no veía el plato vacío de la sopa…”, cuenta con vivo recuerdo.

“Cuando Margarita se daba la vuelta y volvía a la cocina yo le daba mi plato al ‘Puma’ Carranza ja, ja, ja. El ‘Puma’ era sopero, casi nunca le gustaba comer plato de fondo. Él se podía comer tres platos se sopa y era feliz. Entonces siempre me sentaba al lado de Carranza para darle mi plato ja, ja, ja.”, rememora el exjugador crema.

“Lo mejor es viajar a Bolivia horas antes”

El delantero reconoce que la medicina deportiva ha reemplazado a la popular ‘Sopa de Cóndor’ con numerosas investigaciones. “Hoy hay especialista fisiólogos y médicos que preparan al equipo de manera individual, debido las cargas que sostendrán en altura. Antes todos nos preparaban de la misma forma, hoy hay trabajos específicos y esa es la forma correcta de encarar estos partidos, por líneas”, aconsejó.

El atacante reconoce que llegar horas antes del partido es lo más recomendable. “Los estudios dicen que la aclimatación empieza después del tercer día y eso en Eliminatorias no es posible, así que creo que llegar horas antes es lo más recomendable. Pero la dieta previa también es clave, hoy eso es vital para pensar en un resultado esta tarde”, recomienda.

“Me chocó más Cerro de Pasco que La Paz”

En su periplo por la altura ‘Balán’ reconoce a su ‘bestia negra’. “Puedes creer que me he sentido peor en Cerro de Pasco, que en La Paz. Fatal, fatal, yo siempre trataba de no ir a esa plaza, porque me sentía muy mal. A vece me sacaban tarjeta amarilla y quedaba suspendido. Otras veces justo me ‘lesionaba’ y no llegaba al domingo. En Cerro de Pasco nunca la chuntaba. Recuerdo una de las veces que fui con Pesquero, después del partido me dolía la cabeza, el cuerpo, no podía dormir y sentía que me asfixiaba. En cambio, en La Paz caminaba normal”, asegura y espera que la selección tome confianza con sus relatos.

