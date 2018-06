Selección peruana: hinchas tomaron restaurantes, plazas y parques para celebrar triunfo ante Arabia Saudita

El Perú vivió ayer una fiesta gracias a la Blanquirroja que goleó 3-0 a Arabia Saudita, en amistoso disputado en Suiza. Enfervorizados hinchas tomaron restaurantes, plazas y parques en los que había una pantalla de televisión y celebraron bailando y cantando.



Con polos, gorras, vinchas y caras pintadas de rojo y blanco, numerosas familias llegaron al Parque de la Muralla, en el Cercado de Lima, para ver el fútbol en pantalla gigante.



“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres el Perú bendito que me vio nacer”, coreaban los fanáticos. “Paolo es un ‘monstruo’. El equipo está completo”, dijo un hincha.

Perú 3-0 Arabia Saudita: Goles y resumen

La fiesta también se armó en Miraflores. Un nutrido grupo de hombres y mujeres se concentró en la calle de las pizzas, donde los locales instalaron pantallas. Un grupo tenía banderas, trompetas y bombos con los que armaron la fiesta. Al final, se armó una bulliciosa caravana que rodeó el parque Kennedy. En otros puntos de la ciudad la gente también salió a festejar.



CON DOÑA PETA

Un grupo de seguidores llegó a la casa de doña Petronila Gonzales, en Chorrillos, para agradecerle por los dos goles de su engreído Paolo Guerrero. La mamá del goleador salió de su vivienda y celebró feliz con la fanaticada.