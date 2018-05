Selección peruana: Argentino lapidó a colombiano por decir que 'bicolor' irá a pasear al Mundial [VIDEO]

En el programa "Fútbol Total" de DirecTV, un periodista colombiano generó polémica al decir que la selección peruana debe "disfrutar el Mundial" porque no tiene chance ante los rivales de su grupo (Francia, Dinamarca y Australia).



Tras ello, todo panel se le vino encima, sobre todo uno de nacionalidad argentina, quien lo lapidó. "Para Perú disfrutarlo no es. Para Perú es pasarlo a octavos de final", comentó molesto.



ASÍ ARRANCÓ TODO



"Perú tiene que disfrutar el Mundial. Ya cumplió con ir después de casi 40 años al Mundial. Le toca un grupo difícil. Perú ya cumplió su objetivo", lanzó el colombiano sobre la selección peruana.



"Para Perú disfrutarlo no es. Para Perú es pasarlo a octavos de final. ¿Qué crees? ¿Que vamos de vacaciones a Rusia? ¡Pregúntale a Gareca!", respondió el argentino.

Video: Argentino humilla a colombiano por la selección peruana

"Perú tiene dos cuartos de final en mundiales. Perú es mundialista, papá. ¡Perú no va de vacaciones!", continuó el gaucho. "Decíle a Colombia que vaya a disfrutar, anda decíle a Colombia que vaya a disfrutar. A tu Colombia que vaya a disfrutar".



"¿Vos conocés la historia del fútbol peruano? Vos estás ofendiendo la historia del fútbol peruano, de los grandes nombres que hicieron grande la historia del fútbol peruano", cerró.