El triunfo de la selección peruana sobre Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 dejó a los dirigidos por Ricardo Gareca en el quinto puesto de la tabla de posiciones. Con 17 puntos, Perú supera a Uruguay, Chile y Bolivia.

No obstante, por lo apretada que está la eliminatoria, no hay tiempo para relajarse y ya se debe pensar en los 4 partidos que vienen en enero y marzo. A continuación, los partidos que le quedan a la selección peruana y los puntos que debe hacer en los 4 cotejos que le quedan por disputar.

¿Dónde puede conseguir puntos Perú en sus últimos 4 partidos?

Teniendo en cuenta los puntos obtenidos por los 3 últimos quintos puestos (Uruguay con 24 en el 2010 y 25 en el 2014, y Perú con 26 en el 2018) y que a la selección no le alcanzaría empatar con alguien en dicha casilla (por la baja diferencia de goles), estimaremos una media de 26 puntos para clasificar.

De esta manera, Perú debe sumar 9 puntos de 12 posibles. Esta combinación nos lleva a tener que ganar 3 partidos, con solo el derecho a perder uno. Claro está que, por lo apretada que está la tabla, este número puede cambiar, incluso puede reducirse.

1. Colombia vs Perú (27/01/22): 0 puntos

Si nos abocamos a lo numérico, se puede perder este encuentro y aún así llegar a los 26 puntos si ganamos en Montevideo. No obstante, robar un empate sería importantísimo por tratarse de un rival directo por el puesto 5. Además, los ‘cafeteros’ no pasan un buen momento, puesto que no han anotado en sus últimos 5 partidos.

2. Perú vs Ecuador (01/02/22): 3 puntos

El duelo de local más difícil de lo que queda de eliminatorias. El triunfo es obligatorio ante un Ecuador bien ubicado en la tabla pero, a veces, errático.

3. Uruguay vs Perú (24/03/22): 3 puntos

Este debería ser el partido de la hazaña. Se podría perder (solo si ganamos en Colombia), pero eso significaría que un rival directo sume 3 puntos. En Montevideo ya hemos hecho buenos partidos (incluso ganamos), todo dependerá del momento del equipo y de cómo lleguen los ‘charrúas’, que se podrían presentar ya sin Óscar W. Tabárez en el banquillo.

4. Perú vs Paraguay (29/03/22): 3 puntos

Si llegamos con opciones a la fecha final, no ganar sería imperdonable. La selección nacional nunca ha perdido ante Paraguay de local por eliminatorias, por lo que otra cosa además de los 3 puntos no es una opción.

¿Cuáles son los partidos de la fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022?

En enero tendrá lugar una fecha doble. La primera en disputarse será la jornada 15, aunque sin horarios confirmados de momento. Perú visitará a Colombia en Barranquilla.

Ecuador vs. Brasil

Colombia vs. Perú

Chile vs. Argentina

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

