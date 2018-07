Selección peruana: Campeón de Rusia 2018 hizo esta tremenda confesión sobre Blanquirroja [VIDEO y FOTOS]  

Blaise Matuidi, volante de la selección de Francia y campeón del mundo en Rusia 2018 , reconoció para para el periódico 'Le Parisien' que frente a la selección peruana , durante la fase del Grupo C de la Copa del Mundo, se dieron cuenta que podrían levantar el máximo trofeo del fútbol.



Esta observación no es aislada en la selección de Francia . "Para Paul Pogba, como para todos nosotros, el detonante no ha sido el partido contra Argentina, como muchos parecen pensar. La verdadera prueba fue contra la selección peruana ", aseguró Matuidi, uno de los volantes más regulares de Rusia 2018 .



La presencia de los hinchas de la selección peruana en las tribunas hizo que el campeón del mundo se pusiera nervioso. "Ese día llegamos y fue como si estuviésemos en Lima, en América del Sur. Hasta ahora nunca había conocido algo así. Visto desde París, sé que este partido estaba catalogado como una formalidad", dijo el volante de la selección de Francia .



"Ha sido uno de los partidos más difíciles del Mundial", reconoció Matuidi. El mediocampista de la selección de Francia , por otro lado, lamentó la eliminación de la selección peruana en Rusi 2018 . "De todos modos, en mi opinión, el Perú realmente no merecía quedarse en la fase de clasificaciones. "



Para el Campeón de Mundo, con la selección de Francia, el duelo con la selección peruana , sirvió para sacar una conclusión importante. "Hemos tenido que ser sólidos, defender bien, atacar y anotar. Pero al final de ese partido, el entrenador pudo decir: 'Ya está creo tener mi equipo'", finalizó.