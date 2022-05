Carlos Zambrano integra, junto a Alexander Callens, la zaga central de la selección peruana y es titular indiscutible. Sin embargo, esto no era el caso hace unos meses. Pese a haber sido considerado por Ricardo Gareca desde el inicio de su gestión, hubo un momento que el ‘León’ estuvo fuera de la Blanquirroja.

De hecho, Zambrano no estuvo en la nómina que logró la clasificación a Rusia 2018 y tampoco en la justa mundialista. “No me sentía cómodo, no quería ir, no me sentía parte del grupo”, confesó en entrevista con el programa Crónicas de Impacto de Willax TV.

Sin embargo, el actual defensa de Boca Juniors recibió otra oportunidad por parte de Ricardo Gareca, aunque no fue gratuito. Zambrano contó cuál fue el momento en que supo que quería volver a la selección y qué tuvo que hacer para que eso se realice.

“Fue justo en un partido Perú vs Alemania, en Alemania, un amistoso. Yo estaba en Suiza jugando a 200km. Créeme que eso me dolió más que no jugar un Mundial, no jugar ese partido con Alemania me dolió más porque yo siempre quise jugar contra ellos. Fui a ver a mis compañeros y conversé con el ‘profe’ Gareca y le dije “quiero regresar””, señaló.

“Llegó el momento que yo necesitaba y quería regresar, el profe me dijo “las puertas van a estar abiertas para ti, depende de ti, nomás”. A los dos meses me llama, justo viene la Copa América que fue algo hermoso y el profe me dio las oportunidades. Me siento cómodo en el grupo, me siento parte no como hace dos años”, agregó.

“Estoy a un paso del retiro”

Carlos Zambrano también hizo una confesión que alarmó a muchos de sus hinchas. El defensor aseguró que el retiro está cerca. ya que desea pasar más tiempo con su familia.

“Estoy a un paso del retiro a nivel del fútbol, es complicado porque mi familia me dice “tienes pa’ más” pero no, llega un momento que el cuerpo te pide parar, descansar. Quiero disfrutar un poco más del fútbol, ahora mi familia ya está encaminada, como te digo antes tenía esa mochila de hacer las cosas bien por mi familia”, expresó.

“Mi familia viaja mucho ahora, la vez pasada se fueron a Disney en un crucero: mis papás, mis hijos, mis sobrinos. Me mandaban fotos y yo acá encerrado”, añadió.

Carlos Zambrano hizo esta serie de confesiones en entrevista con Olenka Zimmermann.

