No vale quedarse quieto. Carlos Zambrano y Alberto Rodríguez pasaron un 2019 para el olvido y esperan que el próximo años sea mucho mejor y para ello han decidido encarar una mini pretemporada de la mano de los profesionales de la selección peruana en las instalaciones de la Videna.

Pero no solo fueron Carlos Zambrano y Alberto Rodriguez quienes estuvieron en la Videna. También lo hicieron Alexander Callens y Jesús Barco quienes llamaron la atención de los hombres de prensa que llegaron hasta la federación para cubrir los entrenamientos de la Sub 23 con miras al el Preolímpico Colombia 2020.

Carlos Zambrano y Alberto Rodríguez que fuera pareja de centrales de la selección peruana aún no resuelven su futuro de cara al 2020. El 'León’ no ha sumado minutos en el club Dinamo Kiev. En tanto el mudo sale de una nueva lesión que lo tuvo un año sin jugar y aún no renueva su vínculo con Universitario.

Alberto Rodríguez aún tiene abierta la opción de Universitario luego que el DT crema, Gregorio Pérez señaló que espera tener un diálogo con el zaguero par saber si cuenta con el en el 2020.

Alexander Callens sigue con contrato en el New York City de la MLS y Jesús Barco, tras un año más en Universitario de Deportes, no está seguro si continuará.