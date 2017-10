Selección peruana: chilenos piden en Change.org nuestra eliminación por 'colusión' con Colombia [VIDEO]

El dolor de los chilenos por haberse quedado fuera del Mundial no tiene fin. El abogado y ex candidato a Senador de ese país, Luis Mariano Rendón, envió un fax a la FIFA “acusando de colusión a la selecciones de Perú y Colombia” por su actuación en la última fecha de las Eliminatorias. Rendón ha pedido que elimine a ambos equipos de Rusia 2018.



“Fue una actitud antideportiva que debe ser sancionada y perjudicó a Chile. Quiero que FIFA abra una investigación. Cualquier persona puede hacer la denuncia y el peso es el mismo ante FIFA”, explicó el abogado que acompañó su denuncia con declaraciones de Radamel Falcao, Aldo Corzo, Edison Flores y Renato Tapia, tras el 1-1 en Lima.



Además, el hincha David Ramírez inició una campaña en el portal Change.org para solicitar a la FIFA que elimine a ambos del torneo y ya lleva casi mil adeptos.



NO LE DAN LA MANO

Si Ricardo Gareca quería tener cuanto antes a los jugadores que militan en el extranjero, sus planes se alterarían. Desde Brasil, se informó que Flamengo solo liberará a Paolo Guerrero cinco días antes del partido ante Nueva Zelanda pactado para el 10 de noviembre (11 en dicho país). Lo mismo pasaría con Christian Cueva (Sao Paulo) y Luis Advíncula y Pedro Aquino, quienes jugarán el 4 de noviembre con Lobos BUAP ante Monterrey y recién llegarían el 6 a Wellington.



El volante Renato Tapia sufrió una leve lesión en el isquiotibial -parte posterior del muslo- el sábado pasado, cuando dejó el campo a los 20’ del partido del Feyenoord ante PEC Zwolle. “Haremos todo lo posible para que pueda llegar en óptimas condiciones para el duelo de Perú frente a Nueva Zelanda”, aseguraron en el club holandés.

