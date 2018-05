Selección peruana: Cholo Sotil le hizo este pedido a Ricardo Gareca [VIDEO y FOTOS] 

Uno de los ídolos de la selección peruana , Hugo Sotil ha salido al frente para pedir a la afición dejar de llorar sobre la leche derramada sobre el caso de Paolo Guerrero y mirar hacia adelante y lo que le toca a Perú en el mundial de Rusia 2018 .



Hugo Sotil se dirigió al técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, para recomendarle una fórmula ofensiva en los partidos de Rusia 2018. "Me gustaría que Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz jueguen de punta como titulares en el Mundial. Raúl con su movimiento le dará mayor espacio a Farfán, que la rompe cuando viene de atrás", dijo el 'Cholo' a radio Ovación.



Para Hugo Sotil meterse en los octavos de final en Rusia 2018 no es un pensamiento descabellado. "Los importante es ganar a Dinamarca en el debut, con esos tres puntos, más un empate contra Francia, estaremos clasificados", dijo muy confiado en el rendimiento de la selección peruana .



El ídolo de la selección peruana además envió un consejo a los jugadores nacionales a no sentirse disminuidos ante el somatotipo de los futbolistas daneses. "Me he enfrentado a grandazos de altura y grandazos de calidad como Beckenbauer y Müller. Y ante esos debemos de jugar con nuestro fútbol pícaro", agregó Hugo Sotil .



Asimismo, marcó una diferencia entre lo que vive hoy la selección peruana y cómo vivieron ellos las previas al Mundial de México 70. "Hicimos una primera fase extraordinaria, peor luego extrañamos mucho a la familia. Habíamos concentrado tres meses en el Leoncio Prado fue increíble", justificó.



Finalmente, el 'Cholo' reclamó a la FPF los pasajes prometidos para acompañar al grupo en el próximo mundial. "No me mandan los pasajes ni viáticos para viajar Rusia 2018 . Soy embajador de la FPF hace muchos años", dijo el histórico goleador a modo de denuncia.