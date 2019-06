Selección peruana: Christian Cueva fue la novedad en los trabajos en la Videna |VIDEO |FOTOS

No se hizo esperar. La novedad de la selección peruana fue la prensencia del volante de santos de Brasil, Christian Cueva. El mediocampista no recibió el permiso de Ricardo Gareca para jugar con su club una fecha más de la Copa Brasil como esperaba Jorge Sampaoli.



Desde la primeras horas el jugador puso el toque de alegría en el entrenamiento de la selección peruana que se prepara de cara ala Copa América. 'Cuevita' ’ trabajo con intensidad con el balón lo que hace suponer que sería titular en los amistosos ante Costa Rica y Colombia.



Christian Cueva no llega en su mejor momento en el Santos de Brasil, aunque Ricardo Gareca confía en que el Popular Aladino llegue en una gran forma a la Copa América 2019. En brasil el volante perdió la titularidad por decisión del técnico Jorge Sampaoli e incluso se evidenció un cierto sobrepeso de parte de la prensa.



Christian Cueva fue la novedad en los trabajos de la Videna

Mientras los jugadores realizaban la práctica matutina en la Videna, en el aeropuerto llegaba el lateral de la selección peruana, Miguel Trauco, procedente dfe Flamengo donde ha recuperado su buen rendimiento. Por la noche llegaría Andy Polo y Alexander Callens.