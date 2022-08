Aproximadamente en un mes, Juan Reynoso hará su primera convocatoria de cara al duelo amistoso de la selección peruana ante México, lo que será el primer partido de su etapa al mando de la ‘Blanquirroja’. Este llamado tendrá nombres nuevos y conocidos, por lo que muchos jugadores estarán a la expectativa. Tal es el caso del zaguero Christian Ramos.

El defensa de Alianza Lima habló con Radio Ovación y elogió la designación de Reynoso como estratega de la selección. En ese sentido, afirmó que aún siente que puede aportar al equipo de todos.

“Todavía no he tenido la oportunidad de que Reynoso me dirija, pero tengo buenas referencias por compañeros que estuvieron con él. Uno siempre como futbolista quiere estar, vengo de otros procesos y quiero seguir en la Selección y para eso tengo que estar bien en mi club”, señaló.

“ Reynoso es un técnico capacitado para la Selección . Hizo las cosas bien tanto aquí como en el extranjero así que creo que es una buena designación”, agrego.

Por otro lado, se refirió al video viral del supuesto chat de la selección peruana. “Me parece muy gracioso el ingenio de las personas, Reynoso había sido nombrado como entrenador de la Selección y al rato ya estaba este chat en redes, lo pasamos a los grupos y causó mucha risa. También debo decir que yo no soy el administrador del WhatsApp de la Selección (risas)”, expresó.

Ramos inconforme con los 20 días de para

Alianza Lima tuvo que llevar un ‘receso forzado’ ya que su duelo postergado ante Melgar empalma con su fecha de descanso por lo que recién jugaría el 21 de agosto ante Sport Huancayo.

“No me gusta esta para, creo que veníamos bien, yo quería jugar y no parar tanto, ya que a veces eso afecta al equipo, pero sé que Melgar tiene un partido importante y hay que apoyarlos”, indicó.

Finalmente, habló sobre la recuperación de Jefferson Farfán. “Está yendo todos los días, está haciendo terapia, creo que volverá más pronto de lo que uno piensa. Es una motivación el nuevo técnico de la Selección. Él (Farfán) está motivado, pero entiendo que no quiere apresurarse y recuperarse bien”, sentenció.