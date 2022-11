Mi mochila es mi fiel compañera cuando viajo, pero también cuando camino por las calles del Centro de Lima. Siempre la llevo si es que por allí me encuentro una ‘joyita’ porque me gusta coleccionar todo lo que sea del mundo del fútbol. Esta vez decido ‘latear’ por el mítico jirón Camaná, mi calle preferida donde al paso podemos encontrar ‘buscaditos’ libros de segunda mano, vinilos, objetos de arte y antigüedades. Soy un ‘enfermo’ del fútbol, me conocen como el ‘Hincha Viajero’ de Trome y colecciono todo lo que tenga que ver con la ‘pelotita’. Y mucho más si es de mi selección peruana. Los álbumes son mi debilidad y cuando ingresé a una tienda de revistas antiguas no podía creer lo que veía mis ojos. No era el álbum Panini del Mundial de Qatar 2022.

Tenía en mis manos una verdadera ‘joya’ y era nada menos un antiguo álbum que todo coleccionista busca encontrar. Era el poco conocido álbum ‘Vamos al Mundialito, Arriba Perú’, que allá por el verano de 1972 una conocida marca de pasta dental sacó de promoción. Hojeando las páginas comencé a retroceder en el tiempo al ver las gigantescas fotografías a todo color y en papel cauché de los cracks peruanos de ese entonces y que se veían ‘recontra chibolitos’.

Estaba el gran capitán Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Ramón Mifflin, Percy ‘Trucha’ Rojas, Roberto ‘Titín’ Drago, José Velásquez, Roberto Challe, Juan José Muñante, Hugo ‘Cholo’ Sotil, César Peralta, Jesús Neyra, Manuel Uribe, Gerónimo Barbadillo, Héctor Bailetti, Alberto Gallardo, Juan José Muñante y Félix Salinas. Todos eran veinteañeros, excepto ‘El Jet’ Gallardo, quien tenía 32 años.

Cada lámina tenía en la parte posterior una pequeña biografía del jugador. Incluso el álbum ¡aún mantenía el cupón que sorteaba dos pasajes a Brasil! donde se iba a jugar el torneo que organizó la Confederación Brasileña de Fútbol y se lo conoció también como el Mundialito.

El certamen deportivo era por la celebración de los 150 años de la declaración de independencia brasileña y habían sido invitados 20 selecciones de todo el mundo. Perú integró el grupo C, con Yugoslavia, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Solo pudo ganar dos encuentros y no clasificó.

Entre las sedes donde se jugaron los partidos estaban Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre y Salvador de Bahía. Las mismas ciudades en que la selección peruana jugó sus encuentros en la Copa América Brasil 2019 y hasta donde llegué acompañando a mi ‘blanquirroja’ querida.

Este álbum también me trajo al recuerdo a las bellas ‘garotas’ bañándose en la famosa playa Copacabana mientras me bronceaba tirado en la arena tomando un vaso de ‘caipirinha’. ¿Te llevas el álbum?, me dice el vendedor. Le pago, guardo la ‘joyita’ en la mochila y me voy. Una más para mi colección.

