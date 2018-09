Selección peruana: Se confirmó rival centroamericano para amistoso FIFA de  noviembre |VIDEO |FOTOS  

La selección peruana pactó su segundo amistoso internacional para noviembre, así lo confirmó Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF quien reconoció el acuerdo con la selección de Costa Rica para la segunda fecha FIFA.



Ricardo Gareca habría pedido que la selección peruana dispute estos dos partidos en Perú. Uno en Lima y otro en provincia. Aunque se asegura que la selección de Costa Rica será la que juegue en el interior del país el segundo amistosos de fecha FIFA.



Asimismo, no se descartó la posibilidad que Argentina pueda ser el segundo rival de la selección peruana. "Lo de Argentina es una posibilidad, está dentro de los rivales que se pueden dar. Lo de Costa rica es el que está asegurado para el segundo partido", indicó Oblitas para RPP radio.



El directivo reconoce que la selección peruana debe tener la humildad para jugar ante cualquier tipo de rival. "Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania y Holanda. No nos sonrojemos si jugamos con Honduras o la selección de Costa Rica, no seamos presumidos", agregó Oblitas.