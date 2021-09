Ricardo Gareca lo tiene resuelto. André Carrillo será convocado este viernes de cara a los partidos de la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022, así lo dio conocer Diego Rebagliati, panelista de ‘Al ángulo’, quien además dejó abierta la posibilidad que Jefferson Farfán también sea llamado para los duelos ante Chile, Bolivia y Argentina.

El exjugador y ahora comentarista deportivo aclaró las dudas que existe sobre la presencia de la ‘Culebra’. “La información que hay es que la lesión está. Hay mucho dolor, pero que en las comunicaciones con Néstor Bonillo (Preparador Físico), a la conclusión que estarían llegando de aquí al viernes es que Carrillo vendría a Lima”, dijo el panelista de ‘Al Angulo’.

“Lo evaluarían acá y creen que, a dos semanas del partido hay confianza que pueda bajar el dolor y pueda jugar. Si no es así, siempre está el segundo o el tercer partido, para los cual ya serían veintitantos días para que llegue al siguiente duelo. O sea, que Carrillo sería convocado igual. Tiene menos probabilidades ante Chile, pero en La Paz y Buenos Aires podría estar”, informó.

‘Foquita’ se mete en la lista de Ricardo Gareca

La gran novedad para esta fecha triple sería el llamado de Jefferson Farfán, pero este, a lo mejor, no daría sería este mismo viernes. “En principio había bastantes dudas, pero se necesitan más nombres, más variantes si no llegara Carrillo al partido con Chile, pero no hay apuro por convocarlo este viernes, porque Farfán juega en el fútbol local y no vendría mal, como lo ven en Videna, que juegue el próximo de semana con Alianza y llegue con un partido más”, reveló.

