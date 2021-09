Si algo quedó claro en la conferencia de prensa en la que Ricardo Gareca presentó la lista de convocados para la próxima fecha triple de Eliminatorias, es que esta jornada es “el momento de estar todos juntos”. ‘El Tigre’ salió de su zona de confort y llamó a 30 jugadores, un número más amplio al que acostumbra.

De esta manera, también crece el número de delanteros convocados. Son 6 los atacantes que tendrá a disposición el estratega argentino para enfrentar a Chile (7 de octubre), Bolivia (10 de octubre) y Argentina (14 de octubre).

Los convocados fueron Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Raúl Ruidíaz, Santiago Ormeño, Yordy Reyna y Jefferson Farfán. A continuación, detallamos el momento de cada uno de ellos y las chances que tienen de arrancar ante Chile.

Selección peruana: las opciones de Ricardo Gareca en ataque

1. Gianluca Lapadula (opción: Muy alta)

Lapadula es, por consenso casi nacional, el ‘9′ titular de la selección peruana, pese a que no es titular en el Benevento y que recién está recuperando fútbol. El ítalo-peruano será titular ante Chile, por lo que la duda sería si será el único punta o estará acompañado.

Tras jugar ante Venezuela y Brasil, el ‘Bambino’ volvió a su club y jugó 2 partidos: ante Ascoli ingresó en el triunfo 2-0 de su equipo y ante Cittadella marcó un triplete con solo 45 minutos en campo.

Desde la última fecha triple: 2 partidos (ninguno titular) y 2 goles.

Esta temporada: 3 partidos y 3 goles.

Gianluca Lapadula

2. Paolo Guerrero (opción: Alta)

Si Gareca se anima a jugar con dos delanteros, se entiende que sería Paolo Guerrero el que acompañaría a Lapadula en el ataque. Su presente no es el mejor, como quedó evidenciado en el duelo ante Uruguay, pero luego de la fecha triple, el ‘Depredador’ sumó minutos ingresando en dos partidos del Inter de Porto Alegre (ambas victorias 1-0 sobre Sport Recife y Fortaleza).

Guerrero no ha sido habitual titular desde que regresó de su lesión y ha sido llevado de a pocos. Su último gol en el Inter fue el 15 de agosto en la victoria del Inter por 4-2 sobre Fluminense por el Brasileirao.

Desde la última fecha triple: 2 partidos (ninguno titular) y 0 goles.

Esta temporada: 14 partidos y 2 goles.

Paolo Guerrero

3. Yordy Reyna (opción: Mediana)

De los 6 delanteros convocados, Yordy Reyna es el que más tiempo se tomó para volver a la selección peruana. En la actual temporada de la MLS, Reyna jugó 14 partidos y ha anotado 4 goles con el DC United. Sus opciones de arrancar radican en la posibilidad de ser el extremo por derecha reemplazante de André Carrillo, ya que por ese sector se ha venido desenvolviendo en su club.

Desde la última fecha triple: 2 partidos (ambos titular) y 0 goles.

Esta temporada: 14 partidos y 4 goles.

4. Raúl Ruidíaz (opción: Baja)

Para Ricardo Gareca, la presencia de Ruidíaz en la selección sigue siendo importante, pese a su baja cuota goleadora (algo que en su club es totalmente lo contrario). ‘La Pulga’ ingresó en los 3 partidos de la fecha pasada, todos en el segundo tiempo, por lo que es una pieza de recambio que tiene en cuenta el ‘Tigre’. Sin embargo, sigue siendo un elemento que ingresa en el segundo tiempo.

Desde la última fecha triple: 3 partidos (todos como titular) y 1 gol.

Esta temporada: 26 partidos y 16 goles.

Raúl Ruidíaz

5. Santiago Ormeño (opción: Muy baja)

Una nueva oportunidad para el delantero de León, quien estuvo con la selección en la Copa América pero no fue tomado en cuenta para la última fecha triple. Con más partidos encima y ya ganando minutos en su club, el atacante mexicano-peruano se asoma como una alternativa a suplente si algo ocurre con los titulares.

Desde la última fecha triple: 3 partidos (uno como titular) y 1 gol.

Esta temporada: 10 partidos y 2 goles.

Santiago Ormeño

6. Jefferson Farfán (opción: Muy baja)

De encontrarse en condiciones físicas óptimas, sus opciones de arrancar serían mucho más altas. No obstante, luego de recuperarse de su lesión a al rodilla, Jefferson no ha jugado más de 30 minutos en cada partido en el que ingresó, aunque ha sido decisivo en en dos de ellos (marcando el gol del triunfo). Podría tener minutos ante Chile pero en un segundo tiempo y si el marcador lo tenemos complicado, pero no estaría para iniciar las acciones.

Desde la última fecha triple: 3 partidos (ninguno como titular) y 1 gol.

Esta temporada: 10 partidos y 3 goles.

Jefferson Farfán

