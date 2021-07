La mano de Thiago Silva que se ha reclamado como penal a favor de la selección peruana, encontró sustento para el experimentado árbitro argentino, Javier Castrilli, quien reconoció un grave error de los jueces que dirigen el VAR en esta jugada específica que pudo cambiar la historia del Perú vs Brasil en semifinales de la Copa América 2021.

“El árbitro Roberto Tobar no ve la mano, él cree que la pelota rebotó en Peña. Está claro que él no ve la mano, ahí es donde el VAR aparece, para corregir lo que no ve el árbitro”, señaló para Radio Ovación.

Luego el ‘Sheriff’ apuntó contra su colega en el switch del video arbitraje. “El paraguayo que estaba al mando del VAR considera que el rebote en el brazo de Silva fue afuera del área, cuando nosotros vimos una y mil veces los pies de Thiago Silva sobre la línea y las líneas forman parte del área. Es una infracción por mano sancionable”, puntualizó.

El experimentado no encuentra excusas para la omisión. “El diálogo que hay entre el árbitro principal y el VAR es la misma que existe con los asistentes. El VAR tiene que ayudar, el árbitro y decir: ‘para, vamos a ver una y mil veces la jugada’, como hacen otras veces en las que se toman demasiado tiempo, y así sacar una conclusión más certera. Me parece que hubo apresuramiento”.

“El codo de Silva busca el balón”

Respecto al detalle técnico de la mano puntualizó. “Se ve claramente que el codo de Thiago Silva se separa del tronco. El codo es el que busca el balón, impacta y cambia la dirección del mismo. La diferencia es que Silva ve el balón”, aseguró.

“Neymar es exasperante”

También hizo una crítica a la constante simulación de los jugadores brasileños. “Dirigir una semifinal de Copa América es complicado y más cuando los jugadores brasileños tienen una predisposición a la simulación. No solo es Neymar, uno lo ve y es exasperante, pero esto le corresponde también a los demás. El partido de ayer fue muy difícil”, argumentó.

