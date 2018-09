Selección Peruana: Cristian Benavente aclaró confusión sobre llamado de Ricardo Gareca | VIDEO | FOTOS

Cristian Benavente , uno de los jugadores más pedidos por los hinchas de la selección peruana , confesó los pormenores que impidieron a Ricardo Gareca , sumarlo a la delegación para los amistosos ante Holanda y Alemania.



Ricardo Gareca tenía en mente el llamado Cristian Benavente a la Selección Peruana para esta doble fecha FIFA. El 'Tigre' intentó suplir con el jugador del Charleroi, el espacio que dejó Andy Polo, pero las cosas no salieron como lo esperaba.



"El comando técnico de la selección peruana se contactó conmigo hace 5 días para cubrir la baja de Polo y les dije que no tenía ningún problema en ir. El problema es que los futbolistas tienen que ser convocados 2 semanas antes y, pasado ese plazo, el club puede rechazar ceder al futbolista si lo llaman. Y mi equipo dijo que no", afirmó un desmotivado Cristian Benavente a diario AS de España.



Este llamado a Cristian Benavente causó polémica en las redes sociales del club belga. "Hubo mucha confusión porque al ver que había recibido esta convocatoria, se subió la noticia en el sitio web, sin saber lo que había hablado el club conmigo. El entrenador prefiere que me quede porque hemos hecho 3 fichajes y hay que conocernos bien para preparar el partido contra el Standard de Lieja", agregó el volante.



La ausencia en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana ya es un tema cerrado para Cristian Benavente. "Es complicado decir que el equipo habría cambiado conmigo. Sin embargo, es verdad que al equipo le faltó profundidad y gol, siendo yo el que más marcó en la última temporada. Hubiera dado todo por estar ahí", señaló 'Chaval'.