Cristian Benavente confesó su deseo jugar la Copa América 2020 tras vuelta a la Blanquirroja | VIDEO | FOTOS

Cristian Benavente ha vuelto a la Selección Peruana , para los amistosos ante Colombia y Chile, por un pedido explicito de Ricardo Gareca. El nuevo llamado del Tigre ha dejado más que entusiasmado al volante del Nantes quien ya tiene en mente ser una de las estrellas de la próxima Copa América 2020.

El volante del Nantes espera que estos amistosos signifique una nueva oportunidad con la Blanquirroja. "Todos los partidos son importantes. Siempre es bonito jugar con tu selección. Son partidos importantes, aunque sean amistosos.", sostuvo el 'Chaval' para la prensa española.

La Copa América 2020, ahora, se ha convertido en el segundo de Cristian Benavente. "Ya jugué la Copa América Centenario y es un torneo muy apetecible de jugar. Ojalá se de la opción de ir y depende de cómo se vaya desarrollando la temporada", comentó el volante del Nantes.

Así fue la jugada de taco de Cristian Benavente ante Lyon. (Captura y video: DirecTV Sports)

Por otro lado, Cristian Benavente dio una alcance de su estado de salud luego de perderse algunos partidos del Nantes. "He tenido ahora unos 10 días de recuperación por unas molestias en el aductor, pero ya me encuentro bien, estoy entrenando con normalidad. Las molestias del tobillo las sigo tratando para que no haya ninguna recaída", indicó.

Por último, el exjugador del Real Madrid Castilla analizó cómo se ha venido desarrollando su adaptación al fútbol galo. "El equipo me ha acogido muy bien. La temporada para el grupo comenzó de manera muy positiva. Mi proceso de adaptación sigue abierto, me estoy adaptando al grupo todavía porque llegué un poquito más tarde", dijo.