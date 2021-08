Un nuevo nombre aparece en el panorama para Ricardo Gareca. El estratega de la selección peruana ha recibido información sobre la presencia Daniel Crisóstomo, flamante refuerzo de Los Ángeles FC de la MLS y quien espera seguir los pasos de Gianluca Lapadula.

El atacante de 24 años nació en Estados Unidos, pero sus padres son de origen peruano, condición que le permitiría jugar por la ‘Blanquirroja’, un sueño que espera cumplir en el corto plazo.

El jugador ha confesado en una nota para GOLPERÚ que sigue de cerca los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 y estuvo atento a la última Copa América, donde brilló el ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

Daniel Crisóstomo (Foto: Instagram)

“Mi mamá me regaló la camiseta de Paolo Guerrero”

“Cada vez que juega Perú estamos atentos a la televisión, tengo amor por las dos naciones. Siempre me compraron camiseta de Perú, mi mamá me dio una de Paolo Guerrero. Mis padres siempre me dicen que juegue por Perú”, contó el jugador norteamericano.

El nuevo jugador de Los Ángeles FC contó que fue su padre quien le enseñó a jugar fútbol y que después continuó su preparación en el sistema escolar. “Luego del colegio entré a la segunda división profesional de Estados Unidos. He trabajado duro toda mi vida”, agregó.

